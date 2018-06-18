阿里文學成立IP影視顧問團 加速IP培育及衍生速度

6月17日上午，阿里文學在上海國際電影電視節上宣布，成立阿裏文學IP影視顧問團。敦淇、李小婉、白一驄、楊文軍、劉文武、馬千策等11位制片人和導演成為顧問團首批成員。

阿里文學對外表示，IP影視顧問將在內容創作的初期，打造作者與制片人間更加緊密的溝通橋梁。在進行深入研究後，對IP培育及衍生進行有針對性的方案設計及執行規劃。

阿里巴巴文化娛樂集團CFO、阿里文學CEO宇乾則表示，阿里文學要打造文學領域的水電煤，落實到具體就是一方面服務作者、一方面服務讀者，而做好IP衍生，是兼具服務讀者、服務作者的最好方式。

同時，阿里文學宣布簽下網文作者靜夜寄思和蒼天白鶴。靜夜寄思，原名袁銳，重慶市網絡作家協會主席，其新書《星界守護》即將上線。蒼天白鶴，原名陸曉寧，浙江省作協會員，創作《武神》等十部作品，其新書《雙腦醫龍》也即將在書旗小說連載。

此外，阿里文學作者驃騎發布了「軍事科幻」系列小說《零點》、《奇點》和《原點》，他的另外一部作品《龍淵》也正在書旗小說連載中，其漫畫版也將於今年上線。



來源：界面

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