QFII和RQFII迎政策利好 外資配置A股料提速

中國人民銀行、國家外匯管理局日前宣布，對現行QFII和RQFII的相關外匯管理政策進行調整，取消了相關資金匯出比例限制、本金鎖定期要求，並允許QFII和RQFII對其境內投資進行外匯套保。

記者從多家外資機構了解到，QFII和RQFII新政策的發布，將會引導更多國際資金進入A股市場。目前，中國A股對海外投資者而言，還是屬於低配，未來它們對A股的持股規模有望快速增長。業內人士進一步表示，隨著全球配置投資者不斷進入A股，這些持續的增量資金將成為關鍵的少數派，因此現在需要從全球配置投資者的思路看中國資產。

提升A股投資吸引力

野村證券中國股票研究部主管及大中華區首席股票策略師劉鳴鏑告訴中國證券報記者，A股「入摩」後，海外投資機構必然會對A股加大配置。這些安排上的優化，會增加A股對海外機構及個人投資者的吸引力，使執行更順暢。外匯套期保值相比遠期外匯可以降低外匯交易的成本。基於業務實操層面需要的時間，總體影響會在6-12個月後更為顯著。

瑞銀中國證券業務主管房東明表示，海外投資者投資A股大多數是以美元計價，這樣存在匯率風險，需要進行外匯套保，規避風險。境內進行外匯套保，對於外資機構降低風險，減少交易成本作用很大。瑞銀而言，將積極參與，在境內市場進行外匯套保，建立相應對沖機制。

總體而言，荷寶亞太區股票中國研究總監魯捷對中國證券報記者表示，近日發布的QFII和RQFII新政策，有助於消除還沒有投資A股的海外投資者等的顧慮，降低其投資A股的風險，進一步增強其投資A股的意願。

數據顯示，目前，QFII總額度為1500億美元，RQFII試點區域拓展至19個國家和地區，試點規模為19400億元人民幣。Wind數據顯示，截至2018年5月底，QFII機構合計獲得994.59億美元、RQFII機構合計獲得6158.52億元人民幣投資額度。

外資加速進入可期

隨著中國資本市場對外開放的力度加大，海外投資者對A股的關註度也在提升。魯捷表示，目前，中國A股對海外投資者而言，還是屬於低配；隨著A股納入MSCI，外資投資A股意願越來越強，從近期滬深港通北上資金流入情況可以看出，北上資金一直在增加。隨著近日QFII和RQFII新政策的發布，相信會有不少增量資金通過這個渠道進入A股市場。

在房東明看來，隨著今年年初以來A股的調整，企業盈利的增長，A股的投資價值正在顯現。相比中國國內投資者，最近幾個月，海外投資者對A股更看好。今後兩三年，外資投資占A股總市值的比例預計將從目前的2%-3%增加到10%以上，新增資金預計6000億到7000億美元。

“當前A股市場處於階段性歷史低位，外資一直在持續流入，增加對A股的投資規模，目前北上資金加速流入跡象明顯，預計這次大幅松綁，QFII和RQFII對A股的持股額度將會快速增長。”新時代證券首席經濟學家潘向東表示。

Wind數據顯示，今年以來境外機構通過QFII、RQFII、陸股通、債券通等渠道增持的中國股債規模已累計超4000億元，一季度末已經增長了16.74%，機構分析未來仍將繼續增長。

青睞低估值高成長板塊

外資的不斷流入也正在改變A股的投資思路。近日，興業證券全球首席策略分析師張憶東接受記者采訪時指出，今年A股主要是存量博弈，增量資金有限。在此背景下，今年有一個趨勢一定要關註，即隨著A股納入MSCI，全球配置投資者不斷進入A股，這些持續的增量資金是關鍵的少數派，配置風格比較趨同，容易集中力量辦大事，現在需要從全球配置投資者的思路看中國資產，無論是A股還是港股的投資機會。

張憶東稱，現在很多國內投資者看短期波動，長期投資者對市場下行和上行空間則是做大概率判斷。如果判斷上行空間已較大，市場呈現深度配置價值，例如有足夠的估值支撐，分紅收益率等，就會敢於配置相關資產，哪怕這些資產看上去正受到宏觀周期波動的負面沖擊。

潘向東預計下半年北上資金仍會持續流入，增加對低估值、高成長板塊的投入，尤其是在一些大盤藍籌比較受QFII和RQFII青睞。上半年的醫藥、計算機、通信和其他電子設備制造業，是北上資金最受歡迎的板塊，下半年仍會延續這一趨勢。此外，QFII和RQFII是長線投資，一些大盤藍籌也成為QFII和RQFII配置的主要方向，其中銀行等金融板塊也會成為北上資金下半年的投資重點，業績、成長性和流動性依然是目前北上資金重要的考量標準。 （陳健 趙中昊/中國證券報·中證網）

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)