欠債42億深陷債務危機 昔日鞋業巨頭富貴鳥緣何折翼

繼百麗在香港退市，達芙妮大規模關店之後，又一家鞋業巨頭陷入危機。據媒體日前報道，曾經靠賣鞋年賺4億的富貴鳥，因為轉型失敗、搞互聯網金融與理財等原因，背上40多億巨債。有分析稱，某種程度上，富貴鳥算是被金融理財拖垮的。

早在2015年10月，富貴鳥入股叮咚錢包，成為大股東。自此，富貴鳥沖進互聯網金融。兩年半以來，在高杠桿的巨大誘惑下，富貴鳥的理財夢愈陷愈深，乃至無法自拔。然而，噩夢悄然降臨，無聲無息。國泰君安公告稱，富貴鳥預計至少49億元資產可能無法收回。債務危機嚴重打擊了富貴鳥的實體經營。富貴鳥一位內部人士透露，現在工廠四個車間的工人不如4年前一個車間的工人多。2013、2014年，富貴鳥總部工廠的員工上千人，而現在只有幾百人。

債務黑洞曝光之後，作為富貴鳥主要合夥人之一的林國強，其子女宣布放棄繼承父親所有財產。現在回過頭來看富貴鳥的困局，數年前就埋下了禍根，可以說是冰凍三尺非一日之寒。

有分析總結富貴鳥的教訓，指出其中的關鍵因素在於「互聯網金融」。追溯源頭，富貴鳥 2013 年赴港上市以後，開始涉足火爆一時的互聯網金融與理財。當時，雖然有機構發出預警，但是並不能阻止富貴鳥的腳步。公開資料顯示，短短幾年富貴鳥旗下迅速發展出 10 家投資類企業，其中包括礦業公司、P2P 公司，甚至還有小額貸款公司。

2015年5月初，港股上市公司富貴鳥以1000萬美元戰略投資深圳中融資本投資有限公司旗下的線上P2P平台共贏社。值得註意的是，此次富貴鳥參與共贏社 A 輪投資，是為以後全面涉足互聯網金融業務奠定基礎。2015年10月，富貴鳥入股叮咚錢包，成為大股東。叮咚錢包運營主體是深圳中融資本投資有限公司，富貴鳥通過旗下子公司富銀金融間接持有中融資本80%股權。

據了解，富銀金融由富貴鳥出資1億元註冊成立，是一家以資產管理為核心的高科技金融公司，旗下形成資產管理、財富管理和互聯網金融三大核心業務板塊。除此之外，富貴鳥還有一家小額貸款公司——石獅市富銀小額貸款有限公司。

兩年半以來，富貴鳥的精力開始偏離主營業務，加大力度開發 P2P 業務。林國強生前曾因富貴鳥金融借款合同擔保，而身陷 2.9 億元債務糾紛。

與富貴鳥合作的互聯網金融平台主要包括兩家——共贏社和叮咚錢包，但其背後是同一批管理團隊。共贏社自2017年4月24日發布最後一次還款公告後再無更新，平台已經停止運營。

叮咚錢包的運營主體是富銀金融信息服務(北京)有限公司。目前，叮咚錢包的產品線涵蓋上市公司供應鏈金融、消費金融、汽車金融、資管產品、海外基金等，主打短期產品，收益率8%-12%。互聯網金融平台叮咚錢包在富貴鳥爆發債務危機的時候，依然為富貴鳥全資控股。

2、債務還原：富貴鳥是如何被吞噬的？

6 月 12 日，富貴鳥在港交所發布公告，根據部分債券（14 富貴鳥）持有人申請，現將授權征集期截止日延長至 2018 年 6 月 15 日。此前，3 月 1 日國泰君安發布公告，富貴鳥至少存在 49.09 億元資產可能無法收回。值得註意的是，目前富貴鳥債務總額約 30 億元。

我們不妨解剖一下這個資產包，看看裏面究竟包含了什麽？1）包括貨幣資金 1.65 億元；2）應收賬款2億元；3）存貨2億元；4）其他應收款42.29億元；5）固定資產1.15億元。

我們再來看一下債務包。目前富貴鳥的債務總額約30億元，這30億債務是如何構成的？1）包括本期債券本金8億元及相應利息；2）‘16富貴01’本金13億元及相應利息；3)銀行貸款約5億元；4）其他經營性負債約3億元。

可怕的是，若上述資產最終無法收回，將導致富貴鳥出現資不抵債的情形。

債務危機嚴重打擊了富貴鳥的實體經營。2014 年以來，富貴鳥陷入經營不善，業績連年下滑，頹勢難遏，最終產生巨虧。

近幾年的營業收入發出非常明確的信號，2014~2017 年上半年，富貴鳥收入規模逐年下降。同期，公司凈利潤大幅縮減。到2017年6月末，公司首次由盈轉虧，凈利潤為-0.11億元。與此同時，公司負債水平逐年增長。2014~2016 年，其資產負債率分別為29.56%，45.18%和56.78%。

富貴鳥的資金鏈已崩盤，關鍵問題在於，富貴鳥是如何一步一步被債務黑洞吞噬的？顯然，富貴鳥資金鏈斷裂，再次為業界敲響了警鐘。尤其是一些步子邁得太大的民營企業，受互聯網理財的影響更大。

作為一家上市公司，富貴鳥的資金拆借卻以多種違規形式出現。從2014年開始，富貴鳥通過擔保、抵押等形式拆借資金。帶息債務快速擴大，融資利率擡升，最終導致富貴鳥因前期違規擔保過大而自身現金流不足以支付，只能被動依賴外部融資。

去年以來，金融去杠桿嚴重打擊表外融資，逼迫企業選擇銀行貸款融資。但是，銀行貸款更加偏向國企，進一步使得民企的融資渠道受到擠壓。

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3、富貴鳥接下來怎麽辦？

從年 4億到虧損千萬，曾迷倒千萬 70 後老男人的「縣城鞋王」富貴鳥怎麽了？反思富貴鳥的問題，我們梳理出來以下幾個關鍵點：

1）行業競爭激烈，公司盈利水平大幅下滑，但負債水平逐漸增長，經營性現金流無法對流動負債形成足夠保障，公司財務困境進一步加劇。

2）同質化的不止產品，還有銷售模式。作為老牌鞋服企業，雖然富貴鳥建立了一整套成熟完整的供應鏈，但這種優勢現在不再是核心競爭力。

3）盡管富貴鳥在2011年涉足電子商務，成立了獨立的運營團隊，並且在2014年底實現約 1.1 億元的網上銷售額，但銷售模式的改變並不能從根本上解決品牌本身的問題。

4）公司對外擔保規模較大，且多次出現未按規定披露相關信息的行為，被多家監管單位執行監管措施，並最終導致證監會立案調查。

作為一家生產皮鞋與服裝的企業，富貴鳥的工廠仍然在正常運轉。目前富貴鳥並沒有完全停產，外界傳聞富貴鳥申請破產的消息並不是真實的。但是，富貴鳥面臨老員工留不住，新員工招不上來的尷尬局面。特別是薪資方面偏低，工資還是兩三千的水平。

2014年富貴鳥的經營業績達到頂峰，當年營收23.23億元，凈利潤4.51億元。隨後，富貴鳥借助當時最時興的門店銷售模式加速擴張。截至2015年6月30日，富貴鳥的零售網絡覆蓋全國31個省、自治區及直轄市，門店數量3127家。其中，數量最多的是加盟店。據統計，一共2879家零售門店由經銷商及第三方零售商擁有並經營，余下248家門店為直營。

然而，正是在2014年，富貴鳥的經營開始出現問題。一方面，營收增幅出現拐點，並急劇下滑。2014年收入增幅從2013年的19% 降低至1%；在2015年上半年出現驚人的負增長。

另一方面，富貴鳥的利潤出現下滑。2015年上半年毛利率最高達到41%，到2017年上半年為36%。最終在2017年上半年，富貴鳥出現駭人聽聞的虧損。財務數據顯示，2017年上半年富貴鳥營收4.12億元，相比上年同期減少48.09%，首次出現凈利潤虧損0.11億元，年比下降107.7%。

從產業發展而言，受線上銷售擠壓線下銷售，以及消費升級等多因素影響，鞋服行業面臨競爭激烈。行業內企業亟待進行轉型升級，富貴鳥嘗試通過改變銷售渠道、增加產品多樣性和涉獵金融行業，以謀求多元化發展來改變公司目前的困境，但均未獲得成功。

顯然，富貴鳥的案例已經形成血的教訓：企業盲目選擇熱門但沒有契合公司整體戰略規劃的領域轉型，很容易失敗。

文|風馬牛 （微信公眾號：馮侖風馬牛） 本文作者|大方

責任編輯：張恒星 SF142

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