亂世買黃金？這次對沖基金下錯注了

在聯準會周三（6 月 13 日）公布貨幣政策決議之前，對沖基金經理們曾興致勃勃地將籌碼全扔在黃金上。

據美國商品期貨交易委員會周五（6 月 15 日）發布的數據，在截至 6 月 12 日的一周內，基金經理凈多頭倉位增加 11% 至 64572 手合約。多頭數量攀升 3.9%；空頭倉位四連陰，下滑 4.7%。

但當聯準會暗示今年升息次數將比之前的預期來得更多時，金價隨著美元走強而下挫，基金經理怕是對此前的自信頗有一些悔不當初。

今年以來，金價大部分時間都頗為低迷；利率走高的預期使黃金前景黯淡，「川金會」後地緣政治風險消減，金價再難獲得支撐。另外，即使全球主要經濟體之間的貿易局勢緊張，黃金也已經失去了作為避險資產首選的吸引力，市場或已將其作為大宗商品來看待。

周五，隨著貿易戰再次開火，大宗商品普跌。COMEX 8 月黃金期貨收跌 29.80 美元，跌幅 2.3%，創 2016 年 12 月份以來主力合約最大單日跌幅，報 1278.50 美元 / 盎司，創 2018 年迄今收盤新低，本周累跌約 1.9%。

此外還有跡象表明，市場對實體黃金的需求正在放緩。彭博社援引知情人士消息稱，全球第二大黃金買家印度，五月的黃金進口量年增率減少 39% 約 77.6 公噸，連續第五個月下滑。

也有分析人士看到，由於美國通膨開始加速，市場仍舊可對黃金前景保持一定的樂觀態度。

美國勞工部公布的 5 月 CPI 數據顯示，經濟整體大幅反彈，CPI 創 6 年來最大增幅。美國 5 月 CPI 上漲，主因是汽油價格上漲步伐放緩，顯示通膨壓力溫和。CNBC 表示，美國核心 CPI 上漲受新汽車價格反彈和醫療成本上升的支撐。年度通膨指標正在上升，而去年疲弱的通膨數據從計算中消失。

對沖基金 Sprott 旗下投資組合經理 Shree Kargutkar 甚至認為，中美貿易局勢緊張，或最終令通膨繼續抬升。

金價目前的短期走勢只是市場下意識的反應。到了通膨跑得比名義利率要快的時候，才真正有助於推動金價。長期通膨預期或將增強。

『新聞來源／華爾街見聞』