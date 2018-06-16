渣打集團行政總裁溫拓思：這次應該不會有金融危機

觀點摘要：

1、經歷了幾年的經濟擴張後，未來幾年全球經濟遭遇問題事件的機率猶存，好在中國已經未雨綢繆的採取行動。

2、下一輪全球經濟下行周期，大機率不會導致金融危機。因為，如今的銀行體系堅強程度是過去十年來最佳。

3、歐洲短期再現金融危機的機率不大，義大利和歐元區其他國家的爭議，更多的會停留在口頭上的唇槍舌戰，當然也有需要特別關注的環節。

4、科技巨頭進入傳統銀行領域提供服務已是趨勢，監管層有必要制定規則確保科技巨頭們知曉他們提供金融服務的外生影響力，尤其是對金融市場和經濟的影響。

5、渣打密集訪問中國，是為了近距離觀察中國市場，增加在中國的資源投入，把握這裡不斷噴湧出現的增長機會，我們希望搭上中國經濟快速增長的順風車，我們對中國按照自己的節奏持續對外開放充滿信心。

渣打集團行政總裁（CEO）溫拓思，日前在上海接受華爾街見聞專訪，對全球經濟、 渣打的中國業務、一帶一路、資管新政、金融創新和金融危機等話題發表看法。投行出身的溫拓思講話有一說一，直截了當，頗見個人風格。

渣打要搭中國經濟的順風車

在接受專訪前，溫拓思剛在中國展開了一場空前效率的商務旅程，十天輾轉五地，並與北京、四川、廣東等地政府領導會面。而這已是他今年第三次來華。如此密集的行程彰顯了中國市場在渣打銀行集團內的地位。

「只有貼近觀察，才能持續發現投資機會。」溫拓思說，與中國各地政府接觸後，他更堅信了中國可以實現持續增長，可以度過這輪金融改革帶動的調整周期。

「中國的高層知道問題在哪裡，中國政府具備卓有成效的執行力，所有的政府領導都在和我談論可持續增長，這個情況前所未有。」

溫拓思表示，渣打會持續增加在中國地區的投入，包括資本的投入和金融基礎設施建設的投入，而在粵港澳大灣區、上海國際金融中心建設等領域也將着重發力：「渣打希望搭上中國經濟快速增長的順風車」。

未來幾年全球經濟出錯機率猶存

在談到近期中國出台的一系列監管政策時，溫拓思認為，上述舉措是困難到來之前的未雨綢繆，是非常審慎的做法。

「鑒於全球主要經濟體在過去十年經濟持續擴張，未來幾年發生一些影響世界經濟增長的事件，或出現一些錯誤的可能性是比較高的。」

溫拓思認為，中國已就此提前展開應對工作，且已開始取得成效。「我們看到中國政府持續聚焦於降低國企、民企和政府的槓桿水平，也看到整個金融領域的透明度都在提高，這些都有助於降低整個經濟的負債水平。」

當然，考慮到當前槓桿的存量比例還比較高，中國還有很長的路要走，。

當前金融危機重演可能性不大

溫拓思還認為，在下一輪經濟下行周期里，金融危機不太可能重演。

「金融危機一方面源於周期下行中，經濟體系的某些部門發生問題，另一方面也依賴於銀行體系內薄弱環節的放大與傳導。」

而自上次金融危機爆發以來，無論在中國還是在全球，銀行系統都得到了大大的加強，資本充足率、銀行風險管理水平和監管都明顯改善。

「所以當下一次信貸周期或者商業周期進入下行周期時，不太可能通過銀行體系將周期下行轉化成危機。」

同理，他認為短期內，歐洲經濟和義大利也不太可能成為下一輪金融危機的導火索，

「歐洲的銀行體系比上次危機以來的任何時刻都要強大，包括在資本充足率和流動性方面。」

「至於義大利，現在它確實和歐元區其他國家有一些爭論。比較有可能的是他們之間唇槍舌戰居多，但實際行動有限。當然，所有後果都不能排除，但至少現在無須過度憂慮。」

要密切關注科技巨頭和風險領域

對於科技巨頭進軍金融服務這一趨勢，溫拓思也有深入觀察和思考。

「我們觀察到技術領域的很多創新發生，也發現很多核心銀行業務現已轉移到電子平台進行。科技巨頭在金融領域占據相當的市場市佔率，是中國和世界其他市場正在發生的革新。」

從渣打角度來看，這既是挑戰，同時也是機遇。比如，網路和電子渠道的發展，為渣打突破傳統實體網點的限制創造了機遇。在很多市場，渣打銀行通過電子渠道成為當地市場財富管理領域的領先者。

但同時傳統業務受到挑戰也不可避免。溫拓思提醒，各個市場的監管部門有必要制定新的規則，確保科技巨頭充分地了解他們行為導致的外生影響。特別是，他們的舉動可能對金融市場和經濟運行會產生怎樣的影響。

「另外，現階段我們需要特別關注債務比較集中、對於經濟影響比較大的領域。如果在這些領域中企業槓桿率比較高，那麼在面對經濟困難時他們的反應可能就會過激，其反應程度有可能超過經濟下行本身對於其衝擊的程度。」

一帶一路沿線最活躍的國際銀行

幾年的渣打生涯，已令溫拓思越來越熟悉中國，他不僅能準確的引用一帶一路、粵港澳大灣區等中國式名詞的英語，也能熟練念出成都、廣州、深圳等地的發音。

溫拓思表示，渣打的全球業務在 2018 年開端良好，特別令人滿意的是渣打中國所在的大中華及北亞區。這歸功於渣打中國團隊的努力，以及渣打核心優勢業務與中國政策重點的高度一致。

核心優勢方面，溫拓思認為，渣打是一帶一路沿線最活躍的國際銀行，和 45 個沿線國家（包括中國）客戶有著長期且牢固的業務關係。尤其渣打在跨境項目融資、基礎設施融資方面非常強大的能力，可以為一帶一路相關項目的客戶提供最大的附加價值。

「我們會持續提高我們的業務能力，持續投入更多資源，投入更多資本，包括在一帶一路沿線國家投入更多能說普通話的員工，我們樂於擔當橋樑工作。」溫拓思說。

這也同時體現出溫拓思對於中國業務的信心。

「我們一直相信，中國會按照自己的節奏進行開放。渣打中國的任務就是進一步參與並對中國的進一步開放做出貢獻，協助更多的外國投資者進入中國，協助中國投資者更多的海外投資，協助中國更多地出口，協助中國進一步提升金融領域的基礎設施建設。」

「我們也期待可以獲得更多的牌照和許多，可以持續擴大我們在中國的業務。」他最後說。

『新聞來源／華爾街見聞』