6月美密西根大學消費者信心指數超預期 但對未來1年評估意外下滑

周五美國密西根大學公布調查結果，6 月密歇根大學消費者信心指數初值為 99.3，優於預期的 98.5 和 5 月前值 98，年增率漲幅高於前幾個月，至 4.5%。

此指數在今年以來呈現波動。3 月終值 101.4 曾創 2004 年 1 月以來最高，但 4 月初值創 2016 年 10 月以來最深環比降幅，當年 11 月才舉行美國總統大選見證川普入主白宮。不過，2018 年至今的均值接近 98.9，創 2000 年獲得 107.6 的年度均值紀錄以來最高。

反映消費者對自身財務狀況評估的現況指數 6 月初值為 117.9，遠好於前值 111.8，3 月終值 121.2 曾創紀錄新高。但反映消費者對未來一年狀況評估的預期指數初值為 87.4，遜於前值 89.1。

美國消費者對 1 年和 5 年的通膨預期，是聯準會高度關注的調查類通膨數據。1 年通膨預期初值為 2.90%，高於 5 月終值 2.80%。 5 年通膨預期初值為 2.60%，也高於 5 月終值 2.50%。

美國密西根大學消費調查主管 Richard Curtin 表示，6 月的初值統計結果喜憂參半。消費者現況指數在連跌兩個月後氣溫回升，預期指數卻在三個月首漲後掉頭回落。對短期和中期的通膨預期都更高，似乎為聯準會逐漸升息提供了事實依據。

分析指出，隨著個人財務狀況改善，美國消費情緒上升，推動 6 月密西根大學消費者信心指數初值超預期。不過報告顯示，美國人對目前和未來的情緒存在分歧：消費者現況指數升至 117.9，為 2000 年以來第二高；消費者預期指數初值為 87.4，為 5 個月新低。勞動力市場趨緊和失業率處於歷史低位繼續助升了美國經濟，應該有助於推動消費支出的持續增長。

消費者信心指數是反映消費者對美國經濟信心強弱的指標。若消費者信心上升，債市通常視之為利空，價格下跌，股市則視之為利多。密歇根大學通常每月兩次對 500 位美國消費者的態度進行調查，內容涉及對未來的經濟展望，包括個人財務、通膨、失業率、政府政策和利率走勢等。

數據發布後，美元指數短線沖高回落，但仍維持 94.73 的多月高位。

『新聞來源／華爾街見聞』