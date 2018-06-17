〈Q3產業景氣展望〉進入消費電子旺季 被動元件供需恐更吃緊

第 3 季是消費性電子產品的傳統旺季，法人表示，以目前被動元件包括 MLCC 及晶片電阻處於供不應求狀況下，第 3 季供需只會更吃緊，甚至連鋁質電容等供應也會更緊俏，預料報價也將持續走揚。

國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘點名，截至 5 月底為止，目前國巨訂單出貨比 (BB 值)，其中 MLCC 仍大於 2，晶片電阻大於 3，換言之，國巨每出貨 100 美元的 MLCC，就有 200 美元新訂單流入，每出貨 100 美元的晶片電阻，更將有 300 美元的新訂單流入。

華新科 (2492-TW) 也直言，現在被動元件缺貨的狀況，主要是因為包括智慧型手機等電子產品功能提升，提升對被動元件的需求，另外車電、LED 照明、5G 通訊應用及物聯網等，也造成被動元件供不應求，目前看缺貨仍無法解決。

法人表示，這還只是第 2 季缺貨狀況，到第 3 季，各廠更不可接受自家產品因為缺被動元件而無法出貨，因此一定要全力確保被動元件的料源，預期將有相當機會重新點燃一波被動元件漲價潮，且可能是 MLCC 及晶片電阻同步齊漲。

另一個狀況，是日廠也啟動第二波漲價，法人指出，之前日廠就是因為台廠漲價，導致訂單由台廠流向日廠，但是日廠本身產能有限，且還有很多產能早已被訂走，根本無法有多餘產能吸納從台廠轉過去的訂單，才會由村田先行發動一波漲幅約 50% 的漲價動作，現在日廠又啟動漲價，一方面代表日廠也想趁機賺一波，另一方面則表示，日廠漲價後，與台廠價格差距又拉大，可能會讓部分訂單再回流到台廠手上。

法人評估，就算現在被動元件廠商擴產，也不可能在下半年就有新產能開出，加上消費性電子產品所用的被動元件規格，包括 0603 及 0402，對日廠來說是賣越多虧越多，全球主要產能還是在台廠身上，國巨董事長陳泰銘之前所言，現在中高容 MLCC 報價雖然回升，但是距離合理水準還有一段距離，不過這段落差，有可能會在第 3 季逐漸縮小。