〈Q3產業景氣展望〉車用零組件表現分歧 二大趨勢可留意

汽車零組件族群今年以來表現不熱絡，究其原因是全球最大二個車市中國和美國，成長力不如過去快速，但可留意的是，汽車業正處在革命時代，電子化和自動駕駛發展趨勢明確，加上全球各大車廠對新能源車正如火如荼注資研發，隨著下半年進入車市傳統銷售旺季有助題材發酵，兩大趨勢牽動族群表現。

法人指出，美國車市在 2010-2016 年的銷售超級循環後，去年在高基期影響下，銷售反而衰退 2%，今年恐持續下滑，而中國車市雖維持成長，但增幅也面對趨緩壓力。

因此，汽車零組件股投資策略也必須有所改變，市場都著眼在成長空間仍相當大的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 功能、甚至是自動駕駛發展，及還在起飛階段的電動車，相關業者成長潛力不少，另一方面，正積極轉向輕量化發展、安全配備的傳統零組件業者發展性也不容小覷。

作為國內最大的汽車零組件業者，東陽 (1319-TW) 指出，正積極朝輕量化新技術、新工法和新產品發展，除持續在 OEM 市場出貨多家中國業者，也全力衝刺新能源車市場。

全球汽車大廠正積極開發電動車技術，而近期最廣為人知的新突破就是大廠特斯拉 Model3 突破產能瓶頸，6 月底前產量提升至每周 5000 台的目標有望如目標達成，甚至傳出 9 月有望再提升，對於電動車相關供應鏈是一大利多。

其中，最受惠廠之一是和大 (1536-TW)，和大董事長沈國榮日前在股東會透露「客戶成長速度和內部預測都蠻接近的」，樂觀看業績會逐漸增溫，尤其近期新台幣趨貶，第 2 季匯損壓力大幅趨緩，皆有助獲利表現增強。

而短時間更易看到發酵的業績題材，在於汽車安全配備滲透率提高，主要是因車廠為了提升市場競爭力，正逐漸增加更完善的安全配備和 ADAS 系統到中低階車款。可留意相關廠商有智伸科 (4551-TW) 和劍麟 (2228-TW)。

智伸科是汽車動力暨安全零組件大廠。智伸科指出，車廠持續將 GDI、DCT(雙離合器) 和 ADAS 等系統擴大到更多新車款，使滲透率提升，帶動客戶對旗下包括汽油高壓泵浦、ABS/ESC 控制閥、DCT 等汽車零組件產品的需求穩健攀升。

劍麟主要生產汽車安全氣囊金屬部件、預縮式安全帶精密導管和方向盤轉向系統組件等，主要客戶有 Autoliv、Takata 和 TRW，此三大客戶供應全球 85% 汽車安全氣囊模組，為因應市場需求，劍麟甫在兩岸的生產基地新增生產設備，隨著新產能開出挹注業績。