〈Q3產業景氣展望〉塑化旺季到行情有撐 惟歲修定檢成影響數

第 3 季邁入傳統石化產業旺季，加上全球經濟景氣展望佳，且亞洲將有 13 家輕油裂解廠歲修，有利支撐石化產品行情。南亞 (1303-TW) 受惠電子材料進入旺季，第 3 季營收可望較第 2 季小幅成長，台化 (1326-TW) 也在旺季需求帶動下，營收預期將優於第 2 季，不過，台塑 (1301-TW) 與台塑化 (6505-TW) 看法相對保守，由於受到歲修與定檢等因素影響，開工率稍降，預期營收將與第 2 季持平或稍減。

展望第 3 季，台塑董事長林健男指出，美國、歐元區、日本與中國等主要經濟體，今年 1 月至 5 月的製造業採購經理人指數維持 50 以上，顯示全球經濟成長力道穩定增溫，有利於石化業營運 ，但由於美國政府強化公平貿易、各國貿易談判糾紛不斷，下游客戶受到產品訂單不確定性影響，購料相對保守，需再觀察後續影響變化。

此外，林健男表示，中國環保措施持續對中國化工產品市場供需產生影響，且第 3 季亞洲將有 13 家輕油裂解廠歲修，合計產能 786 萬噸，預估影響乙烯供應量 58 萬噸，乙、丙烯供應面臨吃緊，加上第 3 季有聖誕節備料、家電、包裝材、天然氣管、塗料等旺季需求，可望支撐石化產品行情。

從台塑本身表現來看，林健男表示，第 3 季將配合台塑化 OL-1 歲修，麥寮 PVC、ECH 等 5 廠安排歲修，中油配合高雄市政府地下管線自治條例規定，將進行乙烯管線厚度檢測，市場乙烯供應量減少，仁武廠也有廠房歲修、林園 VCM 廠歲修等加總之下，台塑第 3 季共有 13 個廠安排歲修，高於第 2 季的 9 個廠，預估開工率 89%，低於第二季的 92%，使產銷量減少，營收將較第 2 季略微衰退，但將積極檢討縮短歲修時程，力求第 3 季營收與第 2 季相當或有所成長。

展望第 3 季，南亞董事長吳嘉昭表示，由於電子材料進入旺季，7 月客戶將啟動拉貨以回補庫存，加上電動車、人工智慧 (AI)、雲端伺服器等持續推升電子材料產品需求，預估第 3 季營收將較第 2 季小幅成長。

台化副董事長洪福源則認為，雖然旗下 ARO-2 機組第 3 季將進行 50 天定檢，其他小廠定檢影響不大，由於第 3 季進入傳統旺季，後市展望樂觀，預期營收將優於第 2 季。

台塑化總經理曹明指出，第 3 季待 OL-1 廠定檢完成後，烯烴事業產能利用率將由 93% 提高至 96%；煉油事業部分，第 3 季將有一套重油加氫脫硫單元 (RDS) 更換觸媒，煉油量將稍降，產能利用率降至 95%，預期第 3 季營收將與第 2 季持平或稍減。