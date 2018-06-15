馬化騰來了!騰訊(00700-HK)與申通集團達成戰略合作

15日，上海申通地鐵集團與騰訊公司(00700-HK)正式簽署戰略合作意向書，雙方將基於各自産業優勢，在移動支付、大數據、人工智能、數字娛樂、社交服務等領域展開深入的數字化合作，助力地鐵運營安全管理，共同打造智慧出行生活新體驗。

上海申通地鐵集團董事長俞光耀、總裁顧偉華、騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰等出席了簽約儀式。騰訊公司副總裁耿志軍與上海申通地鐵集團副總裁葉彤代表雙方簽署合作協議。

會前，馬化騰一行在俞光耀、顧偉華等陪同下，參觀了申通地鐵集團4號線車輛基地，網絡建設風險遠程監控中心(RSCC)和網絡運營協調與應急指揮中心(COCC)。

今年5月末，上海地鐵官方應用“Metro大都會”APP支持微信通道支付，用戶在上海地鐵站内均可通過上海地鐵“Metro大都會”APP,綁定微信免密支付刷碼過閘乘車。

後續，騰訊與上海地鐵將在票務、交通運營管理、地鐵周邊服務等方面展開合作，在導乘、導讀、導遊、導吃、導購等領域進一步創新，對用戶出行場景的全流程服務進行數字化升級。

據了解，微信支付推動智慧交通建設以來，在地鐵出行方面與廣州，深圳，成都，鄭州，合肥，廈門，青島，武漢，寧波，蘇州，長沙，南寧、西安等16個城市深入合作。

來源：上證報APP·中國證券網

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