〈房產〉溫和復甦 全台前4月住宅開工數近2.8萬戶為三年來最佳

據內政部統計處最新統計資料顯示，全台灣今年前 4 月住宅的開工數量近 2.8 萬戶，是 3 年來最佳狀況，顯示開發商認為房市最壞的狀況已過，陸續清理手上庫存後，又重新投入購地市場買地推案。

不過，相較於 2015 年的 3 萬戶與 2014 年的 3.8 萬戶，今年以來的開工戶數量還是處於溫和復甦的階段。若以區域表現來看，開工熱區分別為新北市、桃園市，其次則是台中市。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，建商從取得土地到設計規劃，申請建照到開工，其間至少歷時 1 年的時間，因此今年報開工的數量，大概就可推斷出開發商從去年就嗅到景氣觸底的味道，因此投入市場買地推案，當然一部分也受到今年雨遮不登記的制度改變影響，因此從去年下半年開始就申請建築執照保有雨遮登記的資格，等到今年陸續開工。

另一個開工宅數增加的原因，也會受到當前自住當道的買氣驅使，開發商控制銷售的總價與坪數，導致兩房與小三房的數量增加，對比幾年前景氣還在高檔時的大坪數推案風潮，小宅的確也會讓開工數量明顯增加。

從近年前 4 月的住宅開工統計數量來看，2014 年住宅開工量達 3.87 萬戶，2015 年開始下滑到 2017 年最低前 4 月不到 2 萬戶，一方面開發商心思放在去化手上餘屋，當時的市場氛圍欠佳對於買地心態偏向停看聽，2018 年前 4 月則反彈至 2.79 萬戶。

曾敬德表示，近期開發商雖然推案信心逐漸回溫，但市場的買方結構已經有明顯改變，一手市場的投資客仍未見明顯回籠，開發商規劃的產品與價格必須迎合自住客戶的能力與需求，同時開發商也開始控管建案的營建成本，如何讓民眾買得實在，同時開發商又能夠有適當的利潤進帳，是當前推案的重要關鍵。