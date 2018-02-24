〈房產〉裕隆新店開發案Q2推案 投2億元改造綠湖公園今開工

裕隆 (2201-TW) 集團跨足房地產事業首發百億元建案「裕隆城」，將在第 2 季完成體驗會館後，進行市場推案；而裕隆集團投入 2 億元為建案基地旁 7318 坪「綠湖公園」的改造計畫，也在今 (24) 日上午動工，預計 2 年完成。

裕隆集團去年正式成立裕隆建設執行地產開發案，「裕隆城」建案則是裕隆建設成立後的第一號作品，位於新北市新店「裕隆城」建案基地在新北市新店區中興路三段，綠湖公園座落於新北市新店區中興路裕隆城商住區基地後方，品牌路旁的帶狀生態公園。這一座綠湖公園除由裕隆投入 2 億元進行改造之外，擔綱永久認養。

新店的綠湖公園劃分為公一、公二兩大區域，面積合計 7318 坪，原有規劃純粹提供民眾遊憩裕隆集團認為這座公園有條件提升、也有機會向「紐約中央公園」、「倫敦海德公園」等範例看齊。

依裕隆建設規劃，未來「裕隆城」商住大樓預定引進誠品旗艦、威秀影城，勢將為雙北南區造就龐大商機。而新店區中興路三段「裕隆城」商住大樓基地 6783 坪，預計開發興建 3 棟地下 5 層、地上 40 層的住商大樓；另有新店區寶中路基地面積更達 7509 坪的基地，將興建 3 棟地下 5 層地上 4 6 層的純住大樓，現正規劃中。