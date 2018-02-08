〈房產〉全台住宅建照核發與開工數去年觸底反彈 台中建商最樂觀

根據內政部統計，去年全台住宅開工數量與建照核發數量雙雙觸底反彈，核發建照約 9.2 萬戶，開工戶數約 7.6 萬戶，都高於近年最低量的 2016 年，顯示開發商認為房市有機會漸趨穩定，推案信心回溫。而以全台六都表現來看，2017 年開工數量最高的是台中市 1.54 萬戶。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2010-2017 年平均住宅每年開工戶數約 8 萬戶，不過 2010 年到 2017 年核發住宅建照數量則約 81.6 萬戶，平均每年超過 10 萬戶，核發建照數量與開工量約有 2 成落差，顯示有部分屬於請了建照但並未開工的無效供給。

曾敬德表示，若從開工數量近年變化來看，高峰值出現在 2014 年的 10.5 萬戶，當年也是房市景氣的高峰轉折點，近年低點則是 2016 年的 6.9 萬戶，2017 年則是略為反彈到 7.6 萬戶，研判可能與雨遮登記制度改變與景氣觸底回穩有關。

若以全台六都開工數量來看，推案量最穩定的區域反而是房價最高的台北市，連續 4 年房屋開工數量都落在 5000 餘戶，主要原因還是因為台北市可開發的土地有限，近年推出重劃區數量稀少，景氣好壞雖然仍有影響，但缺乏可開發的土地影響更顯著。

新北市近年有許多重劃區供給，2014 年是市場推案最熱絡的時間，住宅開工數量約 2.5 萬戶，但遇到景氣反轉後，開始量縮房市進入調整階段，現在一年開工數量僅約 2014 年當時的一半，若以開工數量推估，交屋高峰應落在 2016-2017 年，接下來新落成房屋數量將呈現減少狀況。

同樣新推案量縮整理的還有桃園市和高雄市，比較特別的是台中市，2017 年的開工數量反而高於 2014 年，與新北、桃園與高雄的新推案進入量縮調整期差異甚大，顯見當地開發商對於台中房市仍是相當期待。

至於價格影響部分，房市景氣轉折後，一手市場扮演了價格領導的角色，有些個案打出讓利牌搶市，對於周邊房價有明顯比價效應，不過價格影響還是跟區域供給分布有關，如台北市仍是新推案量供給和需求較平衡的市場，但到了其他區域的重劃區，新推案間就面臨價格競爭的問題。