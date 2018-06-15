老虎基金Robertson：相比美股整體估值 科技股便宜得很

美國科技股表現強勁，迭創新高。繼高盛搖旗吶喊稱科技股沒有泡沫之後，又有對沖基金傳奇、現老虎基金創始人 Julian Robertson 為科技股發聲了。這位大佬認為，相對於成長前景而言，科技股當前的估值並不高。

在被問及對科技股當前估值的看法時，Robertson 對 CNBC 稱：

我認為 FANG 目前一點也不存在泡沫，或者更廣泛來看，美國科技股並沒有泡沫。我認為相對於其他股票來說，科技股從來沒有這麼便宜過。

Robertson 在訪談中表示，相較於幾十年前頂級科技公司的本益比通常達到 50 倍至 80 倍，現在 FANG（Facebook、Amazon、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet）平均來講相對市場也就只有 20% 左右的溢價。

FAAMG（Facebook、Amazon、Apple、Microsoft 和 Alphabet）的整體本益比在 22.6 倍左右，雖然這五支科技股占據了美股前五大股票，但從本益比方面來看，這還不到網路泡沫時期前五大科技股本益比的一半。

不過，雖然 Robertson 如此盛讚科技股，但他表示目前並未持有 FANG 的股票。

高盛也是美國科技股多頭陣營之一。高盛認為，與上世紀 60 年代追捧 Nifty Fifty 和 90 年代的狂熱投機泡沫不同，如今，科技股的上漲主要歸因於強勁的基本面、出色的收入和盈利狀況，而非投機。

高盛的兩位策略師 Peter Oppenheimer 和 Guillaume Jaisson 在研報中表示，過去的十年中，科技股漲勢特別是所謂的 FAAMG 股票大約有 87% 來自於利潤的支持，只有 13% 左右源自於估值擴張。相比之下，美股其他板塊的這兩大比例分別為 73% 和 27%。

高盛表示，基本面的改善仍是科技股高估值的基礎，也是科技股股價一路上揚的主要動力。

不過，不是所有金融大佬都對科技股如此盛讚。

摩根士丹利認為，高盛對客戶如此「真誠」地保證科技股不是泡沫，意味著高盛現在正在賣力地兜售，將科技股的風險轉移給任何容易上當受騙的人。這家投行認為，最可靠的跡象表明，科技股的牛市似乎已經結束。

摩根士丹利美國股票首席策略師 Michael Wilson 表示，目前全球金融市場的緊縮和混亂助推了更大的科技泡沫。科技股泡沫（破裂）可能是投資者在毫無徵兆的情況下，隨時要面對的「真相」。