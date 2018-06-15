貝萊德：科技股泡沫說站不住腳

為美國科技股搖旗吶喊的多頭一個接著一個。

美國投資管理集團貝萊德資產組合經理 Russ Koesterich 近日刊文指出，科技股不僅沒有泡沫，而且估值合理。

Koesterich 認為，科技股能在疲軟的市場中迎來又一個輝煌的一年，它們的突出表現主要是得益於出色的營收能力，而不是盲目的一味上揚。

Koesterich 認為科技股估值合理的原因有三。

首先，行業的絕對估值低於長期平均水平。Koesterich 指出，相對於均值 28 倍的長期歷史本益比，科技股板塊過去一年本益比僅 23 倍，相當於在折價交易。

第二，相對價值看起來也很合理。Koesterich 稱，相對於美股整體來說，科技股板塊也就只有 11% 左右的溢價。近年來看，基於科技公司強勁的營收能力和出色的成長前景，這樣的溢價也是合理的。

再者，這個行業的利潤仍然很高。報告指出，科技行業的凈資產殖利率目前在 20% 的水平，不論是從歷史來看，還是相對於整體市場而言，這一數據都說明了科技行業依然非常有利可圖。

隨著美國科技股表現強勁，一路迭創新高，不少投資者都擔憂是否有投機泡沫。不過，不少金融大佬卻不這麼認為，紛紛賣力保證科技股不是泡沫。

高盛率先表示，與上世紀 60 年代追捧 Nifty Fifty 和 90 年代的狂熱投機泡沫不同，如今，科技股的上漲主要歸因於強勁的基本面、出色的收入和盈利狀況，而非投機。

高盛在研報中提到，過去的十年中，科技股漲勢特別是所謂的 FAAMG 股票大約有 87% 來自於利潤的支持，只有 13% 左右源自於估值擴張。相比之下，美股其他板塊的這兩大比例分別為 73% 和 27%。

對沖基金傳奇、現老虎基金創始人 Julian Robertson 也為科技股發聲，稱相對於成長前景而言，科技股當前的估值並不高，一點也不存在泡沫。

谷歌母公司 Alphabet、Facebook 和微軟相對市場平均溢價約為 20%，對於這些世界上最偉大的公司來說，這個數字並不高。