近日，大商所發布通知稱，將於6月15日正式開展玉米期權仿真交易，意味著玉米期權距離上市又近了一步。

證監會日前已正式批復玉米期權的立項申請。玉米期權的推出將進一步豐富我國農産品衍生品工具，為相關産業上下遊主體提供更為多樣、靈活的風險管理手段和交易策略，提高期貨市場服務“三農”的能力。

記者從大商所了解到，玉米期權的上市工作正在緊鑼密鼓地推進中。大商所相關負責人表示，為加快推動玉米期權業務籌備，鼓勵會員單位利用大商所期權仿真交易平台培育期權投資者、熟悉期權業務規則、梳理業務流程、測試期權系統，大商所推出玉米期權仿真交易。希望期貨公司會員及時做好技術和業務準備工作，積極組織客戶參與玉米期權仿真交易。

同時，該負責人也提示，期權仿真交易是期權投資者適當性製度要求的準入條件之一，由於大商所期權交易權限不區分品種，而且大商所認可符合條件的所有境内商品期權的仿真交易經歷，故具備玉米期權仿真交易經歷併符合其他適當性條件的客戶現在即可申請大商所期權交易權限。同樣，已經具備大商所期權交易權限的客戶在未來也可以直接參與玉米期權交易。

玉米期權仿真交易首日挂牌標的合約月份為C1809、C1811、C1901、C1903、C1905。仿真交易時間與白盤時間保持一緻，無夜盤交易。

來源：上證報APP·中國證券網

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