外交部：若美加徵關稅 雙方所有經貿成果將不會生效

2018年6月14日外交部發言人耿爽主持例行記者會。

問：據報道，美國總統特朗普今天將與高層貿易官員商討，以決定明天是否將對中國輸美商品加徵關稅。中方是否準備好應對或有信心赢得這場貿易戰?

答：我們多次說過，中美經貿關系的本質是合作共赢。我們一貫主張，雙方在相互尊重、平等互利基礎上，通過對話協商妥善解決有關經貿問題，縮小分歧、擴大合作，造福兩國和兩國人民。

本月初，美國商務部長羅斯率團來華，與中方進行了磋商，取得了積極的、具體的進展。

大家應該還記得，在磋商後中方發表了聲明。聲明指出，如果美方出台包括加徵關稅在内的貿易製裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。在此，我謹重申以上這一點。

問：你剛才說，如果美方出台包括加徵關稅在内的貿易製裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。除了成果不會生效外，中方是否還會採取其他反製措施?

答：我再讀一遍聲明里的話：如果美方出台包括加徵關稅在内的貿易製裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。這里面說的是“所有經貿成果”。

關於美方對中方採取單邊主義措施，我們此前已經多次表明過立場，我理解應該已經說得很清楚了。

由於日程安排原因，6月15日外交部例行記者會提前至下午2：00舉行，地點不變。

來源：外交部網站

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)