【港股解碼】從新三板退市後，庫客音樂還是轉投香港資本市場懷抱了！

隨著現代社會經濟文化水平的相攜提高，版權意識在人們生活及娛樂消費的日常中開始慢慢崛起並漸漸突顯了其重要性，與此同時，我們注意到越來越多關於著作、發行等相關版權糾紛的案件開始高頻率地出現，這些糾紛湧現的領域包括小說出版、電影電視劇劇本、電視節目製作，以及音樂內容的播放下載等等。

因應時代發展與前行的步伐，與版權相關的行業產業也開始走上歷史舞台蔚然成風，今日我們便來了解一家以音樂版權為核心的技術公司——庫克音樂（Kuke Music Holding Limited）。 6月12日，這家以音樂版權為核心、致力於通過互聯網及智能音樂硬件推廣經典音樂的技術公司向港交所遞交了前往主板IPO上市的申請書，這是自北京庫客音樂於2016年8月4日登陸新三板上市，又於2017年11月20日自新三板除牌退市後，庫客音樂再一次向資本市場發起的衝擊，只是這一次庫客音樂選擇了更靠近國際資本市場的香港。

作為中國首批互聯網音樂提供商之一，庫客音樂的發展歷史最早可追溯至2002年。根據弗若斯特沙利文的資料，按收益計，2017年庫客音樂已成長為中國領先的付費訂閱互聯網非流行音樂服務提供商及最大的數字非流行音樂版權分銷商，其於付費訂閱互聯網非流行音樂服務市場及數字非流行音樂版權市場的市場份額分別為14.1%及30.7%。

音樂版權為核心，經營兩大業務

目前，庫客音樂主要經營著兩大業務分部，一是非流行音樂訂閱及版權許可業務，二是智能音樂教育解決方案業務。

庫客音樂的非流行音樂訂閱及版權許可業務：主要是指通過集團網站及移動應用程序訂閱訪問其內容的服務。訂閱用戶主要包括大學生、學院及公共圖書館以及少量的個人；同時庫客音樂也向機構訂閱用戶提供各類智能音樂設備，允許在線或離線收聽自集團內容庫選取的內容。此外，公司通過向中國主要電信運營商的內容提供商及其他互聯網音樂服務提供商授予其內容庫若干音樂內容的許可，供通過這些在線平台進行數字點播或下載來獲取收益。

智能音樂教育解決方案業務：2015年11月起，庫客音樂開始提供智能音樂教育解決方案，主要包括集成Kukey智能鋼琴及自主開發的智能教學系統，為在同步交互學習環境下實現一對多教學而專門設計，主要為中國的幼兒園至大學及學院等各級教育機構提供服務。

業績顯著增長，收入組合結構調整

回顧庫客音樂過去數年的發展經歷，從業績表現來看，集團近幾年的成長還是相當顯著的。招股說明書顯示，自2015年至2017年，庫客音樂無論是受益還是利潤方面都錄得大幅度的增長，當中2016年全年受益較2015年增加了64.3%，2017年收益又同比大增70.2 %，成長速度堪稱驚人。

如下圖所示，2016年庫客音樂實現年內利潤同比增長35.7%，2017年又進一步增長87.9%至3568萬元（人民幣，下同），整體的業績成長非常強勢：

（庫客音樂近三年業績對比情況 來源：港交所）

值得注意的是，雖然庫客音樂綜合業績錄得整體的顯著增長，但收入組合中兩大業務的佔比結構不斷調整，當中自2015年至2017年，集團非流行音樂訂閱及版權許可業務的收入佔比分別位95%、73.8%及55.6%，貢獻比例不斷下降；另一邊，智能音樂教育解決方案業務的收入佔比則不斷上升，於2015年、2016年及2017年佔集團總收入比例分別為0.7%、21.3%及34.1%。

由於成長更為顯著的智能音樂教育解決方案業務毛利率低於非流行音樂訂閱及版權許可業務，收入結構調整後，庫客音樂的綜合毛利率有所下跌，2015年至2017年三年毛利率分別為74.8%、74.2%及67.4%。

風險無處不在，庫客音樂如何克服？

雖然目前的庫客音樂在業務發展及業績表現方面顯示出了較大的能量，但長期來看其依然面臨諸多風險因素，並需要其在未來一一克服。

首先是來自業務及行業有關的風險。眼下庫客音樂所處的互聯網行業收到政府的嚴格監管，作為運營商的庫客音樂須就提供互聯網信息服務、互聯網出版服務、在線影音產品及其他相關增值電信服務取得多項政府批准、執照及許可。假若庫客音樂未能獲得及保有適用於其業務的必要批文、牌照或許可，或者政府政策或法規出現任何變動，都可能對庫客音樂的業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。

其次是過於依賴合作夥伴。於往績記錄期，拿索斯是庫客音樂的最大內容供應商，據悉，截至今年4月30日，拿索斯已授予庫客音樂對約180萬首非流行錄音曲目、約1500個視頻及近6000本有聲讀物進行分銷的權利，而有關曲目、視頻及有聲讀物佔庫客音樂內容庫的絕大部分。此外，於2015、2016及2017年，庫客音樂來自拿索斯授權內容的收益分別佔其總收益的94.2%、70%及54.7%，而同期就拿索斯授權內容錄得的銷售成本分別佔庫客音樂總銷售成本的37.4%、20.3%及16.9%。

業務發展如此高程度地集中依賴於拿索斯，使得庫客音樂必須非常小心地維護與拿索斯的關係，而一旦雙方合作關係惡化，對庫客音樂的業務、經營業績及財務狀況帶來的不利影響不言而喻。

不僅如此，由於互聯網及數字音樂版權行業的飛速發展，行業技術發展及客戶需求也日新月異，作為中國領先的數字非流行音樂版權提供商，庫客音樂同樣承受著行業快速發展及演變所帶來的壓力和風險，在技術變革與產品創新研發的高額投入過程中也面臨無處不在的成本管控等問題，這是庫客音樂發展道路上不得不奮力越過的高山。

當然，不斷認識並解決和消化風險是所有行業企業必須適應的常態，對於庫客音樂而言也並無太大的不同。而轉投香港資本市場懷抱的庫客音樂，這一次上市之路是否能順利聽到佳音呢？我們靜待日後的結果。

作者：彭小留

編輯：張駿芬，賀秋霞

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