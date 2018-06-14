【港股解碼】下月起降汽車關稅，看中升控股如何把握行業利好

最近一段時日，國內知名汽車經銷商中升控股（00881-HK）接連獲可換股債券持有人行使可換股債券所附帶換股權，進行了幾次公司可換股債券的轉換工作配發及發行了新股，有意思的是，這幾次可換股債券的轉換價均較彼時公司股價有較大幅度的折讓：

看了上表中升最近三次因轉換可換股債券而發行新股的情況就知道，在換股價本身不變的前提下，其較每次發行新股前一交易日的股份收市價的折讓幅度卻越來越大，這就說明近段時間里中升的股價可是漲了不少啊！

先貼張中升近3個月來的股價走勢圖來感受一下。如圖所示，最近三個月來中升股價的走勢整體明顯上揚，以期間較低價即3月15日收市價20.85元（港元，下同）計，至6月12日報收27.85元，三個月內中升的股價就大漲了33.57%，很是牛氣了：

（中升控股最近3個月股價走勢圖，來源：港交所）

進口汽車關稅下調，利好國內汽車經銷商

其實話說回來，中升的股價在2015年末至2016年初探底並迎來反彈走勢後，整體已將向上趨勢維持了兩年餘，只是近期的漲幅越發明顯罷了。在眾多刺激中升股價上行的因素中，目前最強勢的大概要數國家政策層面決定落實下調汽車進口關稅政策。

繼今年4月國家領導人在博鼇論壇上宣佈將全面開放汽車行業、取消外資股比限制後，今年5月22日，國家財政部又公告宣佈自2018年7月1日起，降低汽車整車及零部件進口關稅。具體包括將汽車整車稅率為25%的135個稅號和稅率為20%的4個稅號的稅率降至15%，下降幅度分別為40%和25%。汽車零部件進口關稅稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個稅號的稅率則降至6%，平均降稅幅度46%。

據財政部有關負責人表示，降稅後，我國汽車整車平均稅率13.8%，零部件平均稅率6%，符合汽車產業實際情況。新政策出台落地對於國內汽車行業企業來說總是機遇與挑戰並存的，不過自邁入2018年至今，國內汽車行情也是走起了一波，像中升等一眾具競爭力的汽車經銷股更是漲得非常歡快。

走過低潮，中升業績全面恢復增長

當然，撇開政策及行業的大環境來看，中升自身業務的成長以及經營效益在這兩年也取得了不俗的表現，倒是撐得起目前順風順水的境遇。

對比中升最近幾年的業績表現會知道，即便如今看起來春風得意的中升也不是沒有經歷過所謂低潮期的，比如盈利持續下跌的2014年和2015年。這兩年，受累宏觀經濟增速放緩及國內汽車行業進入調整期，中升收入及新車銷量均不及預期，尤其毛利率連續下跌，淨利潤也連續錄得大幅度的倒退，形勢消頹：

好在隨著2016年國民經濟運行的積極因素逐漸累積，經濟下行壓力逐步緩解，國內汽車行業在加大供給側改革力度前提下，產品結構調整和創新步伐持續加快，汽車經銷商網路整合加劇，行業也在加速轉型升級。與此同時中升也在積極擴大其市場佈局，令其品牌加地區的組合優勢進一步顯現，整體經營業績也逐漸回溫。2016年，中升業績全面恢復增長，尤其年內淨利潤強勢翻了3倍，而今年3月公佈的集團2017年業績報告顯示，過去的一年中升延續了2016年的增長態勢，表現相當積極。

品牌組合優勢顯現網點佈局日益完善

據中升2017年業績公告資料，截至2017年12月31日，其經銷店總數達到286家，其中包括151家豪華品牌經銷店和135家中高端品牌經銷店，覆蓋中國24個省份和地區及近90個城市。這一年，中升的豪華品牌經銷店數首次超過半數，主要分佈於具有較高消費潛力和消費意願的地區，相信市場未來將不斷受益於汽車更新換代及消費升級帶來的機遇。

中升目前代理的品牌組合涵蓋梅賽德斯—賓士、雷克薩斯、奧迪、寶馬、捷豹路虎、保時捷和沃爾沃等豪華品牌，以及豐田、日產及本田等中高端品牌。2017年，中升實現新車銷量341319台，同比增長13.5%，其中豪華品牌占總銷量的比重達到42%。

售後業務持續增長增值服務高速發展

隨著中國汽車整體保有量的持續增長以及汽車車齡的增加，中國汽車後市場的發展前景已愈加明朗。2017年，汽車售後市場“萬億規模”初步形成，預料未來將繼續釋放潛力，伴隨著汽車售後市場的爆發，汽車用戶也愈加成熟，對產品品質、服務理念以及創新便利的要求越來越高，汽車後市場專業化、品牌化的趨勢亦漸趨明顯。

2017年中升的售後及精品業務總收入達到115.9億元，首次突破百億大關，同比增長26.9%，占總收入的比重達到13.4%。去年集團在汽車保險、汽車金融以及二手車等增值服務業務板塊佈局的效果也逐漸顯現，全年實現增值服務收益17.89億元，較上年同期增長39.4%。

無論是從宏觀經濟、政策行業環境還是自身發展態勢來看，處在龍頭汽車經銷商行列的中升未來的成長仍然相當值得期待，隨著關稅下調帶來的豪華車需求增加，且看中升如何消化並兌現這利好吧。

作者：彭小留

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