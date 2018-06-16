貿易形勢再度緊張 道指盤中跌250點 黃金原油重挫

針對美國加征關稅，中國將立即出台同等規模和力度的徵稅措施。全球貿易局勢，帶動避險情緒升溫，美股三大指數集體走低，美債價格走高、黃金原油下挫。

6 月 15 日本周五，標普 500 指數低開 0.3%，道指低開 128 點，納指低開 0.5%，後跌幅擴大，道指一度跌幅超過 250 點，跌約 1%，標普和納指雙雙跌 0.6%，後跌幅略有收窄，道指跌幅仍在 200 點以上，標普和納指跌幅收窄到到 0.4% 以內。

前一日集體走高的科技股漲跌不一。早盤蘋果跌幅擴大至 1.2%，Netflix 漲 1.1%，刷新紀錄高點 398.86 美元，為連續第三日創歷史新高，盤初曾跌近 1%。

三大中概影音股劇震。北京時間 15 日 22 點 35 分左右全部轉漲，虎牙上漲 14%，上破 50 美元關口，刷新盤中紀錄高點 50.82 美元，盤初跌超 4% 的愛奇藝上漲 4.7%，盤初曾跌 4% 的 B 站漲逾 1%。

截至最近一次更新，愛奇藝跌超 3%，虎牙漲幅收窄至 2%，B 站跌超 6%。前一日三隻個股均創收盤記錄新高。

現貨黃金在美股盤初跌破 1290 美元關口，跌逾 1.5%，跌破 1282 美元 / 盎司，創去年 12 月 27 日以來盤中新低，此後跌幅一度擴大至 2%，刷新去年 12 月 25 日以來低點至 1276.05 美元 / 盎司。

美股開盤後，離岸人民幣兌美元進一步走低，一度接近跌破 6.4，創五個月新低，日內跌超 200 點。

美元指數在美股開盤後走低，日內跌幅擴大到接近 0.2%。歐元兌美元站穩 1.1600 一線，日內漲逾 0.4%，此前一日，在歐洲央行顯現鴿派傾向的壓力下，歐元跌破 1.16 創近兩周新低，日內一度跌 1.7% 創兩年最大單日跌幅。

布油跌破 74 美元 / 桶刷新日低，此後一度跌破 73.2 美元，截至最近更新，跌幅仍超過 3%。美油同樣跌超 3%，WTI 原油期貨跌逾 2 美元 / 桶，日內最低跌至 64.60 美元左右。

美國公債殖利率延續前一日跌勢，10 年期美國公債一度跌破 2.9%，截至最近一次更新，跌幅收窄，重上 2.9%。此前一日歐洲央行宣布將至少到明年夏季不會升息，歐美公債價格普漲、殖利率集體下行。

針對北京時間 6 月 15 日晚，美國貿易代表辦公室公布對中國輸美產品加征關稅清單，中國外交部發言人表示，我們將立即出台同等規模、同等力度的徵稅措施，雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

針對美方 15 日公布的對華貿易措施，中國商務部發言人當日表示，

中方並不想打貿易戰，但面對美方損人不利己的短視行為，中方不得不予以強有力回擊，堅決捍衛國家利益和人民利益，堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體制。我們將立即出台同等規模、同等力度的徵稅措施，雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

此後，美國大豆、棉花期貨均跌超 2%，小麥期貨跌 2%。

『新聞來源／華爾街見聞』