〈2018世足賽〉A股有「世界盃魔咒」？中信證券用金融角度分析可能原因

2018 年世足賽下週開踢，中國中信證券發布研報指出，上證指數歷經 6 屆世界杯，其中有 4 次在比賽期間下跌，機率為 66.7%，平均跌幅 0.34%，或許可稱為 A 股的「世界盃魔咒」。

相較之下，以全球 13 個主要指數來看，扣除舉行時間較早的 1-11 屆，以近 9 屆的資料來看，以 96 個樣本數看，股市上漲的機率為 59.4%，接近 6 成，表現也好於 A 股。

多數股市在世界杯期間上漲 (圖表取自金融界)

另外，中信證券團隊指出，世界盃結束後主辦國家及冠軍國家股票上漲的機率較高，值得投資人關注。

(圖表取自金融界)

賽後一個月全球股指表現（圖表取自金融界）

相較之下，A 股在賽後 1 個月後的上漲機率為 50%，全球股指上漲的機率也下降，為 47.9%。

中信證券團隊表示，由金融角度分析日 A 股的「世界盃魔咒」，可能與投資人的認知和行為偏差有關。首先，人們總是本能的更相信壞的一面，因此對比賽期間下跌的印象更加深刻。之後，當重覆的情況出現，人們就更容易歸因於「魔咒」。最後，即使原本不這麼想的人，在「羊群效應」的影響下，也選擇接受更多人的觀點。

A 股角度來看，「世界盃魔咒」出現的機率較高，也可能與 A 股的市場特徵和投資人結構有關。A 股中長期投資者比例偏少，短期市場更容易受到事件、主題和政策等因素的影響；同時，A 股市場中散戶的比重更高，這段期間關注球賽、下注博彩，也對 A 股市場造成資金分流。