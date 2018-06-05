一個真實的世界盃魔咒：股市成交量大機率萎縮 只有A股「獨」秀

6 月 14 日至 7 月 15 日，2018 年世界盃足球賽將在俄羅斯境內 11 座城市中的 12 座球場內舉行，32 強角逐「大力神杯」。

球賽開踢在即，聯訊證券研究了此前世界盃期間的全球股市狀況，發現了一個真實的世界盃魔咒：

對股市漲跌、成交量有些微影響，反映在不同國家和地區，德國人更愛看足球，英國其次，美國再次。而中國 A 股主導市場運行的自身邏輯更加清晰。

分析師殷越、朱俊春、陳諍嫻、廖宗魁比較了十個股票指數發現，近 6 次世界盃前後，股市下跌次數稍多於上漲次數：比賽期間 45.28% 上漲，54.72% 下跌；比賽前一個月 43.14% 上漲，56.86% 下跌；比賽後一個月 47.17% 上漲，52.83% 下跌。

世界盃期間，股市成交量較大機率出現一定萎縮，地區差異顯著，德國人更愛足球，英國其次，美國最次。

但單就 A 股的情況來看，世界盃期間，A 股成交量並非每次都會縮減。A 股走勢獨立性更強，2006 年世界盃，市場主導因素在於經濟增長較快，企業盈利高增長，基本面推動股市走向牛市。2010 年，世界盃市場主導因素在於海外歐債危機發酵國內房貸收緊地方債務披露推動 A 股進入調整市。2014 年世界盃國內經濟微刺激，滬港通開通在即，市場底部趨穩，處於牛市前夕階段。

足球盛宴即將開始，本次世界盃有何亮點？

聯訊證券看到，相較於往年的世界盃，比賽時間多在零點之前，觀看人數有望創新高；行動設備普及率升高，疊加近年 4G、寬帶用戶快速增加打破了觀賽的空間限制，配合新媒體為觀賽貢獻流量。

比賽時間多在零點之前，觀看人數有望創新高。回顧上一屆世界盃，凌晨 0:00 - 早晨 6:00 之間的比賽有 53 場，占比為 82.81%，而本屆世界盃零點之 前的比賽有 35 場，占比約 54.69%，也就意味著球迷們不必過分熬夜或者請 假就能充分享受一半以上的世界盃賽事。

智能行動設備普及率增高。以智慧型手機為例，據國外媒體引述媒體市場研究 公司 Zenith 的報告稱，根據對 52 個國家和地區的調查，2017 年底的全球 智慧型手機普及率是 63%，2018 年將攀升到 66%。

2014 年以來 4G 用戶數量快速提升。2014 年 2 月，中國行動的 4G 用戶數為 134 萬，而聯通和電信的 4G 用戶數沒有數據顯示，短短四年過後，截止到 2018 年 4 月，行動、聯通、電信的 4G 用戶數分別到達 6.69 億、1.98 億、2.06 億，合計 10.73 億，較四年前大幅提升。

寬帶用戶數量持續增加。根據數據顯示，2014 年初電信的寬帶用戶數為 1.01 億，聯通的寬帶用戶數為 0.65 億，2018 年四月電信和聯通的寬帶用戶數分別達到 1.38 億、0.78 億，寬帶用戶數量持續增加。

新媒體在本次世界盃直播中地位突出。2018 年 5 月底，中國行動旗下的咪咕影音宣布成為 2018 央視世界盃新媒體及電信渠道指定官方合作夥伴，獲得世界盃 PC、行動端和 OTT 端的直播和點播權。近日，優酷正式對外宣布成為 2018 世界盃央視指定新媒體官方合作夥伴，並拿到 2018 年俄羅斯世 界杯包括賽事直播、影音點播、賽場花絮等多項權益。

消費升級趨勢下，賽事帶動球迷消費

聯訊證券指出，中國人均可支配收入逐年提高，恩格爾係數逐年降低，居民生活的水平和質量提升。 消費升級趨勢下，教育、文化、娛樂支出和占比提高。重大賽事期間，「球迷經濟」自下而上拉動整條產業鏈的商業價值。

重大賽事期間， 球迷往往會伴隨產生多種消費，除最基本的啤酒和小零食之外，還包括購買比賽門票、出國旅遊、購買比賽周邊產品、押注球隊等。

由此一來，銷售旺季疊加重大賽事拉動啤酒產銷兩旺；「直播版權合作 + 贊助商代理權分銷」成為本屆杯賽全新商業模式，利多版權相關產業；網售禁令下，電視售彩有望直接受益；俄羅斯及東歐線路將受熱捧。