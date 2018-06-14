【華冠投顧】FED決議年內升息4次嚇到股市軟腳

藍慶賜 分析師

FED 決議年內升息 4 次，美股聞風立即殺跌，亞股受美股下跌影響也是全盤皆墨。觀察日 K 線，大盤回跌測試月線支撐，跳空缺口也是強力的支撐，希望兩個支撐能發揮作用而止跌反轉。大盤下跌只剩 MOSFET 族群人氣最旺尾盤急拉大漲，(3317) 尼克森周轉率 40%、(5299) 杰力、(8261) 富鼎兩檔周轉率也高達 27%。

投資人最愛的蘋概念股今天表現平平漲跌互見，蘋果提早備料上游零組件提前拉貨，蘋果相關概念股可留意，(6153) 嘉聯益、(6456)GIS-KY、(3374) 精材、(4943) 康控 - KY、(3406) 玉晶光、(2474) 可成、(3105) 穩懋等。

特斯拉修改生產線後，目標在 6 月底前周產量 5000 輛，特斯拉供應廠商供貨可望逐季上揚，特斯拉概念股整理時間較長，股價基期相對較低，可留相關概念股，(3665) 貿聯 - KY、(1536) 和大、(2421) 建準、(6275) 元山、(3019) 亞光、(4739) 康普、(4721) 美琪瑪等。

另外，7 月為生技月，生技醫療股也可留意，但是生技醫療股股票很多，會採次族群輪漲的方式輪動，約可分類為新藥股、醫美股、醫材股、保健類等次族群。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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