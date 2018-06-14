【華冠投顧】大盤短線轉弱支撐看哪? 最強的還是Mosfet

華冠投顧 范振鴻 分析師

焦點個股：8261 富鼎、2303 聯電、4976 佳凌、6435 大中

振鴻觀察股：6435 大中、6153 嘉聯益、5443 均豪、2332 友訊

加權指數今天收 11013 大跌 159 點，量能 1647 億，

是否記得昨天振鴻有提到說：

「因為今天只是小漲，從小時 K 線來看，反而出現 KD 強勢，但指數沒有強攻的狀態，這個也很好化解啦，就是接下來兩天能強攻過高即可。當然短線上的風險就一樣看昨低 11088 即可，不破都持續看多，若破則進入修正機會大，一樣就先看 06/04 的缺口支撐。」

沒想到今天沒辦法出現強攻化解，

反而下殺收破 11088，那短線進入整理的機會就很大啦，

雖然說多頭結構被破壞，但從日線來看，不過就是多頭修正，

再沒有新的證據顯示大層級空頭即將發動的狀況下，

我們就是好好觀察下跌過程中哪些標的比大盤強，

且籌碼趨於集中的狀態。

回到大盤，今天收的位置，

雖然在月線下，但也同時是五月盤整的支撐區，

這邊相當於一個『雙撐』的位置，

因此只要明天能夠守住缺口紅 K 的低點，

但也不代表會馬上再強攻，下週能再量縮盤個兩天，

多頭就還有機會挑戰 11270 會更好。

另外也就希望，今天的大跌能洗一些融資出去了。

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回到類股部分，

昨天 mosfet 概念股全面開高走低，

至尾盤僅剩 6435 大中收紅 K，

今天 6435 就強攻漲停啦，

其他本波最強的 8261 富鼎雖然沒收漲停大也大漲 8%

昨天出現假突破的 3707 漢磊則是最弱小漲 1.5%

另外，昨天提到的風電族群，屬反彈格局，

昨天已有提醒大家不建議追價，

而今天 2013 中鋼構開盤直接鎖漲停，

2208 台船開盤走高出量收平盤

9958 世紀鋼開高走低爆量黑 K

3708 上緯也是開高走低爆量收跌。

如果你有看昨天的分析，希望你有避開風險。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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