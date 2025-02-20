巴菲特新建倉這檔 華爾街料未來12個月飆漲40%
鉅亨網編譯許家華 2025-02-20 09:56
巴菲特 (Warren Buffett) 去年第四季增持了波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 的五檔現有股票，並建立一檔新倉。儘管巴菲特對許多股票表示不滿，但他對星座集團 (Constellation Brands)(STZ-US) 的投資引起了華爾街的關注。根據分析師共識，星座集團股價在未來 12 個月內可望上漲 40% 以上。
在這一季度，波克夏購買了超過 560 萬股星座集團的股票，到 2024 年底，該倉位價值約達 12.4 億美元。
星座集團是全球頂級的啤酒、葡萄酒和烈酒銷售商，其高級啤酒品牌包括 Corona、Modelo 和 Pacifico，葡萄酒和烈酒品牌則涵蓋 Casa Noble 龍舌蘭酒、High West 威士忌和 Meiomi 優質葡萄酒。此外，波克夏還持有帝亞吉歐 (Diageo) (DGE-US) 一小部分股份，該公司銷售的產品包括皇冠威士忌和尊尼獲加威士忌等。
星座集團的投資也讓巴菲特在大麻產業佔有一席之地，因為該公司擁有加拿大最大的大麻生產商之一 Canopy Growth 的大量股份。然而，星座集團對 Canopy 的投資並未如預期般獲利。
根據 LSEG 調查，26 位分析師中，有 17 位分析師將星座集團的股票評為「買入」或「強力買入」，其餘 9 位建議持有該股。分析師對星座集團未來 12 個月的表現持樂觀態度，平均目標價為 243.80 美元，反映出上漲潛力為 43%。
伯恩斯坦（Bernstein）分析師則是最看好星座集團的分析師之一，其最新的目標價為 300 美元，遠高於其他分析師的平均目標價。他們認為，星座集團在 1 月公佈 2025 財年第三季業績後，股價遭到了過度拋售。
儘管如此，並非所有華爾街分析師都對星座集團的前景持樂觀態度。 Piper Sandler 將該股評級從「增持」下調至「中性」，目標價從 245 美元下調至 200 美元，主要原因是川普政府徵收關稅的潛在影響。
對於星座集團的股票，分析師的看法並不統一。該股價仍面臨諸多不確定性，包括潛在關稅衝擊，以及因為通膨影響，消費者對葡萄酒需求下降，這些均恐阻礙星座集團實現 40% 以上漲幅的目標，但巴菲特建倉星座集團仍可望為其股價提供催化劑。
儘管消費者對消費品的支出有所收緊，星座集團仍被視為高檔啤酒市場上最強大的公司，且巴菲特只會在他認為股價相對於未來五年或更長時間的獲利成長前景合適時買入一檔股票，故其投資決策向來被視為長期投資者的可靠選擇。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 巴菲特新增達美樂披薩 減持蘋果美銀
- 股神巴菲特又出手了！波克夏加碼近2百億投資3上市公司 獲增持最多是「它」
- 報導：巴菲特旗下Pilot公司重新聚焦美國業務 退出國際石油貿易
- 超級富豪捐贈榜：巴菲特穩居榜首 馬斯克未達上榜標準
上一篇
下一篇