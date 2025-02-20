巴菲特新建倉這檔 華爾街料未來12個月飆漲40%

鉅亨網編譯許家華 2025-02-20 09:56

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巴菲特 (Warren Buffett) 去年第四季增持了波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 的五檔現有股票，並建立一檔新倉。儘管巴菲特對許多股票表示不滿，但他對星座集團 (Constellation Brands)(STZ-US) 的投資引起了華爾街的關注。根據分析師共識，星座集團股價在未來 12 個月內可望上漲 40% 以上。

在這一季度，波克夏購買了超過 560 萬股星座集團的股票，到 2024 年底，該倉位價值約達 12.4 億美元。

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星座集團是全球頂級的啤酒、葡萄酒和烈酒銷售商，其高級啤酒品牌包括 Corona、Modelo 和 Pacifico，葡萄酒和烈酒品牌則涵蓋 Casa Noble 龍舌蘭酒、High West 威士忌和 Meiomi 優質葡萄酒。此外，波克夏還持有帝亞吉歐 (Diageo) (DGE-US) 一小部分股份，該公司銷售的產品包括皇冠威士忌和尊尼獲加威士忌等。

星座集團的投資也讓巴菲特在大麻產業佔有一席之地，因為該公司擁有加拿大最大的大麻生產商之一 Canopy Growth 的大量股份。然而，星座集團對 Canopy 的投資並未如預期般獲利。

根據 LSEG 調查，26 位分析師中，有 17 位分析師將星座集團的股票評為「買入」或「強力買入」，其餘 9 位建議持有該股。分析師對星座集團未來 12 個月的表現持樂觀態度，平均目標價為 243.80 美元，反映出上漲潛力為 43%。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師則是最看好星座集團的分析師之一，其最新的目標價為 300 美元，遠高於其他分析師的平均目標價。他們認為，星座集團在 1 月公佈 2025 財年第三季業績後，股價遭到了過度拋售。

儘管如此，並非所有華爾街分析師都對星座集團的前景持樂觀態度。 Piper Sandler 將該股評級從「增持」下調至「中性」，目標價從 245 美元下調至 200 美元，主要原因是川普政府徵收關稅的潛在影響。

對於星座集團的股票，分析師的看法並不統一。該股價仍面臨諸多不確定性，包括潛在關稅衝擊，以及因為通膨影響，消費者對葡萄酒需求下降，這些均恐阻礙星座集團實現 40% 以上漲幅的目標，但巴菲特建倉星座集團仍可望為其股價提供催化劑。