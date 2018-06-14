【華冠投顧】莫慌莫急莫害怕

◆ 劉彥良 盤後分析

聯準會升息一碼，全球股市拉回，但我認為罪魁禍首是美中貿易戰，因為川普打算推翻中興通訊和美國商務部的和解內容，甚至 6/15 也應該會如期宣布高達 500 億美元的加稅清單，從上周末 G7 峰會不歡而散來看，川普要改變心意的機率很低，就看各國願意讓步到什麼程度。

外資現貨大賣 144 億元、期貨多單大減近 6000 口，保守心態可見一斑，所以台股接下來要觀察多方缺口 10954 能否發揮支撐，最糟情況就是比照前兩次回測年約 10700。不過多頭的腳步始終沒有改變，反而空手的投資朋友趁指數拉回都是低接好股票的機會。

MOSFET 止穩向上、矽晶圓多為小漲抗跌，但被動元件則相對弱勢，指標股 2327 國巨重挫 4.4%。漲價題材股當中不乏當沖占比 5、60% 的個股，籌碼面非常亂，現在進去操作真的要心臟夠大顆，我覺得就留給藝人膽大的賺，我們還是從業績成長股、新題材股來獲利比較妥當。

持股方面，【妖怪村】2363 矽統漲多拉回，多方趨勢未變不用擔心；【滑稽哥】3059 華晶科在休息一天後再度攻上漲停創新高；【神農大帝】8076 伍豐也是休息一天後再創波段新高。至於【航海王】2208 台船盤中也大漲 5%，雖然被季線打回來最後收在平盤，不過在主力資金已重回風電族群，而且它也是最標準的離案風電國家隊 (最大股東為經濟部、私募引進國發基金注資)，相信很快就會重返季線之上。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估