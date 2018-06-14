【華冠投顧】林驛銘:美股升息，世足開打，台股空襲重挫159點!

台股今遭遇空襲，美國升息超乎預期，加上世足開打，端午節前賣壓，電金權值股全面趴地，僅 MOSFET 及風電族群相對抗跌，指數尾盤再摜壓，終場大跌 159 點，以 11013 點作收，成交量 1645 億元，價跌量縮格局。

美國升息 1 碼，加上預告下半年還要升息 2 次，等於全年升息 4 次超乎市場預期，美股昨殺尾盤作收，而台股昨日在權王與股王領軍下上漲，台積電 (2330) 今若續強，大立光 (3008) 能夠創高，則有機會向高點挑戰，被美股升息超乎預期下破壞了，非但不漲反跌，加深大盤指數下跌幅度。後市看法: 從技術面上來說，今日一根中長黑棒，跌破 10 日，20 日線，短線已轉弱，指數再來就是看季線 10,879 點支撐。短線日 kd 值交叉向下，壓力增大。再加上外資今大賣 144 億元，期貨市場減少 5958 口空單，研判修正還沒結束，建議投資人多留現金等待落底再進場。三大主流部份，被動元件指標國巨 (2327) 及華新科 (2492) 還是下跌。矽晶圓中美晶 (5483)，環球晶(6488)，台勝科(3532)，合晶(6182)，嘉晶(3016)，漢磊(3707) 等震盪整理。MOSFET 族群，杰力 (5299)，大中(6435)，尼克森(3317)，富鼎(8261) 等強勢上漲，今人氣指標。風電概念股台船 (2208)，永冠(1589)，上緯(3708)、中鋼構(2013)、世紀鋼(9958) 等昨強勢跌深反彈，今開高走低。其他強勢股: 新鉅科 (3630)，元山(6275)，華通(2313)，嘉聯益(6153)，華晶科(3059)，新揚科(3144)，均豪(5443) 以及光罩(2338)，等等。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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