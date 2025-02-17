美國副總統一席話 在場聽眾目瞪口呆！沒有掌聲！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-17 09:30

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美國副總統范斯上周五（14 日）在慕尼黑安全會議的一席演講，震驚了整個歐洲大陸。

據《衛報》、《路透社》、《Politico》等媒體報導，歐洲人原本期待范斯在演講中談及美國對烏克蘭戰爭、中國、俄羅斯、美歐安全分歧等關鍵議題，但他全部避而不談，轉而向歐洲發起了「殘酷的意識形態攻擊」。

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「我擔心的是來自內部的威脅。」范斯認為，歐洲面臨的真正威脅，不是俄羅斯、中國等外部勢力，而是歐洲內部對其「最基本價值觀」的背離。他反覆質疑美國和歐洲是否還有共同議程。

范斯言辭犀利地指責歐盟領導人壓制言論和宗教自由，未能阻止非法移民。他點名英國、德國、羅馬尼亞、瑞典等國家，描繪了一幅受到媒體審查、選舉取消和政治正確性影響的歐洲政治圖景，公開質疑歐洲價值觀是否值得美國捍衛。

范斯結束演講後，違反禮儀，拒絕德國總理蕭茲的會面邀請，與德國極右翼政黨德國另類選擇黨領導人魏德爾私下會面 30 分鐘。

據《路透社》報導，范斯演講時在場聽眾「全都目瞪口呆」、「沒有掌聲」。

《Politico》採訪多名歐洲各國與會者，他們的反應既震驚又憤怒。會議室裡，當范斯提到「共同價值觀」時，與會者發出了諷刺笑聲。在場的人不只一次說，范斯的講話「真是太奇怪了」。

一名德國外交官員直言：「這一切都太瘋狂，太令人擔憂了。」

一名美國前眾議院民主黨工作人員做出同樣的反應：「我驚呆了。這是什麼情況？我在一個擠滿目瞪口呆的人的房間裡目瞪口呆。糟糕頭頂。」

面對范斯炮轟，法國總統馬克宏上周六在慕尼黑安全會議上表示，將於周一在巴黎召開歐洲領袖緊急峰會，目前尚不清楚將邀請哪些歐洲領導人參加緊急會議。

歐盟執委會主席馮德萊恩尚未做出回應，但同日在慕尼黑安全會議上做出了與范斯截然相反的演講。她強調了西方社會面臨的共同貿易和安全挑戰，對俄羅斯做出強烈批評。

歐盟外交與安全政策負責人卡拉斯稱，范斯的講話聽起來像是美國企圖「挑起爭端」，呼籲美歐國家應關注更大的威脅，比如俄羅斯侵略烏克蘭。

她在慕尼黑安全會議上表示：「聽了那番講話，他們似乎企圖挑起與我們之間的爭端，但我們不想挑起與朋友之間的爭端。」

德國國防部長皮斯托利斯做出了更加直言不諱地回應，直言范斯對於德國的批評「不可接受」。他表示：「如果我理解正確的話，他是在比較歐洲部分地區的狀況與獨裁政權的狀況。這不可接受，這不是我所生活和正在參與競選的歐洲和民主國家。」