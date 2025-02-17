號稱地表最聰明AI 馬斯克宣布新一代大模型Grok 3即將發表

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-17 08:00

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全球首富馬斯克周日（16 日）在社交平台 X 上宣布，Grok 3 大模型將於太平洋時間周一晚間 8 點（台北時間周二中午 12 點）正式發表，並且會同步進行現場演示。

據《彭博》報導，馬斯克對 Grok 3 的讚賞毫不吝嗇，號稱其是 「地球上最聰明的人工智慧（AI）」，其推理能力將超越 ChatGPT、DeepSeek 等 AI 模型。為了確 Grok 3 在發表時能夠呈現出最佳狀態，馬斯克說，整個周末他都將與團隊成員並肩作戰，全身心投入產品打磨工作。

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Grok 大模型是馬斯克旗下的 xAI 公司推出的新一代 AI 模型。2023 年 11 月，xAI 發布第一款大模型 Grok-1，邁出了在大模型領域探索的第一步。

2024 年 3 月 18 日，xAI 團隊又推出了參數量高達 3,140 億的 Grok-1 模型，這一參數量遠超 OpenAI GPT-3.5 的 1,750 億，成為當時參數量最大的開源大語言模型。

2024 年 8 月，Grok 2 大模型發布。Grok 2 主要應用於訓練 AI 聊天機器人。與 Grok 1 相比，它在訓練數據的使用上有所改進。

Grok 1 在訓練時未完全依賴真實世界數據，採用了大量合成數據，導致在處理真實世界中的細微差別和複雜性時表現欠佳。

Grok 2 雖然依舊使用了大規模合成數據集，但同時融入了少量高品質真實世界數據，一定程度上彌補了初代模型在處理真實場景方面的不足。

此次 xAI 即將發布的 Grok 3，最大特點在於引入了「思維鏈」（Chain Of Thought）推理能力。該能力讓 Grok 3 能夠像人類認知過程一樣逐步處理複雜任務，顯著提高模型處理複雜查詢和提供更連貫、更有邏輯的響應能力。