【豐銀投顧】升息真會排擠股市資金？

今晨聯準會一如預期的升息一碼，這個部份並沒有太大的爭議。但為何亞股及美股全面重挫？這是因為升息的次數比原先預期多了一次，使得市場上非常擔憂流通到股市的資金會變少。這邊要特別注意的是並不是擔憂美元升值而使其他國家的熱錢流回美元造成資金排擠效應，我們今天也能清楚的看到美元指數也回落了，其他各國的貨幣也紛紛走貶。照理說，美元走貶對股市是好的 (尤其對新興市場)，但這一次我們看到的是大家一起貶，但股價卻回跌，為什麼？原因就在於大家擔心的是聯準會密集升息的動作會導致股市資金活水減少所致，而不是美元不斷上漲會吸走其他股市的資金。

但聯準會升了息、縮了表，就真的會讓市場沒有資金嗎？其實也未必。股市會漲，首重資金。至於資金怎麼來？有的是靠政府透過公開市場操作引進來，有的是外資看好某國的貨幣還有升值空間而來。有的是外資看好某國的經濟而進場卡位、有的是基於避險的需求而造成資金的挪移。聯準會為何升息如此快速？當然跟景氣不斷上升有很大的關係。記得在民國 76 年附近，台灣的銀行利率高達 12% 左右 照理說光是存銀行就能有這麼高的利息，應該是個不得了的獲利 (以現在眼光看)，怎麼還是那麼多的資金流入台股？其原因就在於台灣的利率在當時雖然高，但當時做股票賺的更多更快！資金就不會因為升息的關係而離開市場。

目前對台股比較不利的反而不是中、小型股，而是大型的權值股。這並不是這些公司的營收不好、也不是景氣不好，而是純粹因為美元走強及造成的，短線上，投資人可先避開權值股，中小型股也開始慢慢獲利出場，因為這幾天有一些原先的強勢股如國巨、錸德、中環… 等都出現漲不動的情況，很有可能漲勢已經到了盡頭，我們短線先不去猜測、也不賭後勢會不會再起死回升。靜待下一次的進場點就好。操作還是以短進短出為主，波段單除非長線非常看好，否則暫時不考慮進場抱長單。美元長線來看其實還是偏弱，我們不必太過悲觀，靜待買點浮現即可。

豐銀投顧 李世新 分析師