【日盛投顧】亞股走弱 指數跌破月線

◆盤勢分析

1. 周二美國升息一碼，且 FED 升息腳步加快，市場疑慮資金將回流美國，晨間亞洲股市普遍承壓。台股早盤小幅跳空低開，盤中亞股持續走弱，台股在 2330 台積電與金融類股拖累，指數一路下滑，尾盤跌破月線，最終收盤指數下跌 159 點，跌幅 1.43%，收在 11013.98 點。OTC 指數收盤下跌 0.18%，相對抗跌。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股周三收長黑 K 棒，跌破月均線。

(2) 量能：短線仍屬長都後回檔修正，後續宜整理量縮、上漲帶量。

(3) 技術指標：日 KD 指標死叉開口擴大，MACD 柱狀體下滑，技術面轉弱。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 166.27 億元；外資 - 144.36 億元、投信 - 7.96 億元、自營 - 13.95 億元。

強勢族群震盪 個股表現

1. 電子類股

(1) PCB：2313 華通股東會通過配息 1.2 元，配合下半年業績逐季增溫，周四股價逆上漲；3144 新揚科 5 月營收年增 21.3%，股價再創波段新高。另外，同族群 3037 欣興、2367 燿華、5349 先豐營收有望開始回升，股價維持紅盤。

(2) 二極體、MOSFET：8255 朋程穩壓 IC 正式出貨給日系車廠三菱，法人調高投資評等，股價跳空上漲 3.67%；帶動 5305 敦南、2481 強茂上漲超過 2%。MOSFET 個股轉強，3317 尼克森、6435 大中強勢漲停板。

(3) 光學：3008 大立光與 3406 玉晶光短線漲多回檔，但二線光學 3059 華晶科因私募題材、3630 新鉅科 3D 感測鏡頭即將出貨等，股價表現搶眼。

2. 非電子類股

(1) 鋼鐵：金屬報價維持高檔，配合風電題材，2013 中鋼構強勢漲停；9958 世紀鋼將發行可轉債 10 億元與現增 2000 萬股，周四股價開高上揚。

(2) 紡織：1455 宜進 5 月營收年增 12%，周四股價尾盤收高；1413 宏洲股價則緩步走高。