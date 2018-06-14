【永豐期貨】台指選擇權盤後－Fed聲明偏鷹 台股拉回守11000

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 161 點至 10985 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 28.98 點，電子期逆價差擴至 - 1.65 點，金融期轉為正價差 1.92 點。現貨部分，三大法人賣超 165.57 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 6820 口至 12664 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5958 口至 43611 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2850 口至 16949 口。

週三 Fed 一如市場預期升息一碼，並暗示年內將升息 4 次，衝擊美股尾盤賣壓加重，四大指數全面收黑，帶動週四台股早盤開低，盤面上各類股族群皆弱，盤面上電子權值股鴻海受子公司 FII 重挫下跌影響賣壓相對沉重，台積電走勢也相對疲弱，近期相對強勢的金融類股也同步出現拉回，電子金融齊弱，指數尾盤賣壓加重收在最低點，終場加權指數下跌 159.23 點或 1.425%，收在 11013.98 點，成交量能 1647.18 億，較前一日縮減 144.61 億。今日八大類股全數下跌收黑，其中以營建類股跌幅 0.54% 表現相對抗跌，造紙類股跌幅 2.06% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以實體長黑 K 接連摜破 10 日與月線支撐，但驚險守住 11000 整數大關，指數受國際股市拉回影響出現修正，短線觀察月線能否盡快站回，否則仍有進一步向下尋求支撐可能，操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

從選擇權未平倉量觀察，買權賣權未平倉最大量的支撐壓力區由昨天的 10800~11200 擴大至 10700 點~ 11200 點，不僅支撐下移，在 11200 附近的買權 OI 呈現大增，尤其 11050 與 11150 買權 OI 都大增超過 1.2 萬口，但許多履約價的賣權 OI 卻都增加不到 4000 口，顯示市場偏空看待的氛圍提升，也導致全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.38 降至 1.24，選擇權籌碼面偏多架構降溫。

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