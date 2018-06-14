華誼兄弟(300027-CN)：對造謠自媒體正式啓動法律程序

華誼兄弟(300027-CN)官方微信發布消息，針對近期網絡上部分自媒體肆意捏造、惡意散布“華誼兄弟偷稅漏稅”、“稅務部門進駐華誼兄弟進行稅務稽查”、“華誼兄弟忽然質押全部股權瘋狂套現”等謠言，華誼兄弟已於今日正式啓動法律程序，依法追究造謠傳謠者的法律責任，維護上市股東合法權益。這是公司繼12日公開發布律師聲明後，堅定依法維權的進一步行動。

華誼兄弟將依法起訴的造謠傳謠自媒體包括“新鮮熱度”、“中國債券”、“直面傳媒”、“金融八卦女頻道”、“真叫盧俊”等微信公眾號，及“金融八卦女”、“互聯網的那點事”、“漢青閣”、“George-瓜瓜”、“劉耘博士”、“圈内大神”等微博帳號。對以上惡意造謠傳謠的自媒體，華誼兄弟將於相關調查取證工作完成後，正式向法院提起訴訟。

6月6日起，網絡上部分自媒體發布“華誼兄弟忽然質押幾乎全部股權，好戲還在後頭!”“突發!華誼兄弟忽然質押幾乎全部股權，瘋狂套現!”等一系列捏造事實、造謠诽謗的不實報道，對華誼兄弟及全體股東的合法權益造成嚴重傷害，併對市場造成誤導甚至恐慌。6月12日，華誼兄弟發布嚴正律師聲明，要求部分蓄意捏造、散步虛假事實的自媒體立即主動删除侵權内容，停止散布、轉發相關謠言。截至目前，相關造謠傳謠自媒體未採取任何措施。根據最高人民法院、最高人民檢察院相關司法解釋，利用信息網絡诽謗他人，同一诽謗信息實際被點擊、浏覽次數達到5000次以上，或者被轉發次數達到500次以上的，可構成诽謗罪。

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