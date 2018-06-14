倢呈科技發行「礦工幣」 打造全台首家高算力礦場

文．陳鵬宇

許多人對於虛擬貨幣的第一印象往往是近期熱炒大幅飆漲，一如去 (2017) 年六月每個比特幣價格大約是新台幣七萬多元，但一年來最高漲了八倍，一度達到五十八萬元，目前也有大約 20 萬元左右的價格。近期藝人黃立成的秘銀幣(MITH)，也使用在社交上，創造出更多經濟價值，交易價格直直升。

台灣虛擬貨幣熱潮已不可擋，但民眾遇到的問題，常常是想購買，卻不知如何下手，又擔心市場過熱，自己是否會購買時接到高點。於是有些人乾脆自己購買機台挖礦，自己產出虛擬貨幣。而想挖礦但不懂組機台維護硬體的民眾，虛擬貨幣的 ICO(Initial Coin Offering) 也成為另一個新選擇。

高算力低耗能 產值更大

近期開始強力宣傳的虛擬貨幣「Digminer Coin」礦工幣 (簡稱 DIGC)，就是一個 ICO 的案例。礦工幣是由倢呈科技經營資訊、server 及系統整合服務，與中華電信關係企業合作，建立於區塊鏈上來發行。倢呈科技行銷總監陳誌陞表示，取名「礦工幣」，原由就是想到許多人聽過挖礦，不知道該如何去做，取名「礦工」貼切虛擬貨幣，也能打入民心。

在台灣，「挖礦」常被汙名化，常被認為是浪費電的行為。事實上，挖礦的行為是在維護整個分散式帳本在區塊鏈上的安全性。而且參與挖礦 ICO 也是不用高價購買虛擬貨幣，避免市場價格過熱的風險。

但目前市面上虛擬貨幣仍有許多缺陷，像挖礦力暴增成本高昂，交易所核心技術參差不齊，缺乏長期規劃等等，「礦工幣」在這樣的氛圍下應運而生，目標是建置全台灣最大的礦場。

陳誌陞表示，打造全台灣首家高算力礦場，高算力低耗能，和其他虛擬貨幣的礦場相比，可以在相同的時間單位當中產出更多的虛擬貨幣。且倢呈科技採用獨家冷卻技術，讓礦場溫度維持在二十度上下，使硬體延長壽命。

以一般以太礦機的算力在 150 到 240 之間，而礦工幣獨家技術算力可高達 350 以上，在 Linux 穩定系統運行下，不影響挖礦收益，利用優化技術達到加速效率、省下空間電費，提供風險低、費用低的挖礦方式，投資人不用花大錢自己組礦機，不需要為了它找場託管。

礦工幣隨著虛擬貨幣來臨，很多人紛紛開始參與挖礦，早期礦機只能一次挖一幣種，後期衍生到可以一機挖多幣種，因此，重點就在於如何找出最有潛力與價值的虛擬貨幣。

未來將結合網路購物商城 加入虛擬貨幣支付系統

另外，虛擬貨幣 ICO 也有獲利的競爭，這部分的資訊往往不是偏向消費者立場著想，但是以「礦工幣」而言，它每一季挖礦的淨利，抽取 50％，於交易所購回代幣，並銷毀，代幣總量將越來越少，也表示擁有礦工幣的投資者，價值越來越高。目前市面上的「礦工幣」總量兩億顆，目標銷毀到一億顆。投資者持有七千顆以上，更可享每季 10％分潤。

其實從 2009 年比特幣發展至今，虛擬貨幣已經能使用在日常生活的電子支付系統，礦工幣將結合網路購物商城、加入虛擬貨幣支付系統，用流通性比較大的例如比特幣等進行支付，未來也將開創屬於礦工幣的購物商城平台，持有者將有相對應的優惠。對於有意了解甚至參與虛擬貨幣的投資者而言，將會是應用更廣泛的投資標的。

來源：《理財周刊》 929 期

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