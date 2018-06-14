除息行情 營收透露玄機

美國景氣穩健擴張，台灣出口淡季不淡，五月營收亮麗殖利率高者，將成為吸引市場資金的焦點，可留意是否有拉高除息的行情。

文．馮泉富

過去一周美股走勢不脫震盪盤堅的格局，就指數而言，不論美股還是台股，買盤小心謹慎不是壞事，市場保有警覺性就不易出現過熱。有時候利空是多頭的，因為它幫你作壓力測試。日前在 G7 公報發表之後不到三個小時，美國川普總統就公開表達了反對立場。

升息已非重點 次數才是重點

我們還原七大工業國舉行的高峰會，會後七國發表聯合公報，將共同致力於打擊貿易保護主義。只是由於加拿大總統在紀者會中表示，加國不會坐視美國對加國鋼鋁業徵收關稅，特別是以國安為由，認為對加拿大是一種污辱。此番話引發川普不滿，於是川普發表推文表示美國拒簽公報，並將對進口汽車課徵關稅。

德國總理梅克爾也沒緩頰，在會後接受採訪時也表示，歐洲將採取反制措施，以報復美國向歐盟徵收鋼鋁關稅。這場峰會不但沒有和緩美國與其他六國在貿易關稅上爭議，反而拉大了彼此分歧鴻溝，貿易爭端的戲碼仍未落幕。

不過，經過數個交易日的測試，這頭灰犀牛暫時未造成股市的重大打擊。接下來的重要戲碼輪到 FED 召開的 FOMC 會議，由於美國經濟表現穩健，時薪與通膨溫和增長，市場普遍預期此次會議將升息一碼，為今年來第二次升息。

然本次的升息已非重點，應關注的是聯準會主席會後記者會對經濟與通膨的看法，與升息點陣圖的變化，從三月份利率點陣圖可看出，目前只差一票，全年升息次數即將成為四次，這將影響美元後續的走勢，並進一步影響新興市場的資金移動，十分重要。如果維持市場預期的三次，則市場預期緊縮的壓力較小，有利股市。美國十年期公債殖利率為觀察指標，只要不再創今年新高，就容易利空出盡。

美國景氣持續擴張 台灣出口淡季不淡

目前 FED 的會後聲明仍未知，如果就已公布的數據觀察，美國個人消費支出 (PCE) 細項中，不論是耐久財商品、非耐久財商品、服務類指數，在年初短暫回落之後，三～四月份多數已出現明顯回升，甚至不斷再創新高，顯示美國消費力道已持續回溫，開始接棒企業投資支撐美國經濟。

再觀察 ISM 製造業指數，五月份為 58.7，十分亮眼，尤其是新訂單指數為 63.7，連續十三個月維持在 60 以上高檔，未完成訂單為 63.5，待消化訂單仍多，而在客戶端的庫存則再創新低至 39.6，代表企業補庫存循環仍可望持續進行。

另外，從耐久財訂單來看，新訂單及未完成訂單同步向上，整體庫存循環尚未出現結束現象，景氣將持續擴張，有利於亞洲國家出口持續增長。如此推論，美國以 S&P500 為首的企業第二季財報，優於預期的機率非常大，這將是美股多頭十分有利的靠山，可累積再創新高的底氣。只要美股走多慣性不變，台股震盪盤堅的慣性就能持續。

五月營收優於預期 基本面強度最好驗證

眾所周知，股價表現除了訊息面的題材以外，最主要還是反映基本面的強度，而營收表現就是基本面強度的最好驗證。觀察剛出爐的上市櫃營收概況，五月份整體上市櫃公司營收達 2.797 兆元新台幣，創歷史同期新高，月增率 6.5％，年增率達 14.47％。

五月原本是傳統淡季，今年表現卻優於預期甚多，顯示第二季景氣淡季不淡已成定局，接著伴隨蘋果供應鏈拉貨潮的旺季即將開展，六月到第三季的成長動能可望持續連貫。

從五月各產業表現來看，水泥類營收年增率為 34.27％、半導體為年增 33.72％、油電燃氣類年增 30.88％居前三名，年增率都超過三成，其中不乏產業成長趨勢能見度高的公司。例如上周提到的聯電，五月合併營收為新台幣 130.75 億元，月增率約 5.34％，年增率 4.5％，呈現淡季不淡。世界先進 (5347) 五月營收 24.25 億元，刷新歷史新高，月增率約 14％，年增率 23.04％。尤其目前市場八吋代工廠訂單爆滿，產能吃緊，已全面調漲價格 10～20％不等，聯電(2303)、世界的獲利將明顯拉升。

營收亮麗殖利率高標的 將成為吸引資金焦點

投資人目前還有一選股難題，就是熱門族群 (被動元件、矽晶圓等) 雖然營收大幅成長，但股價也領先大幅上漲，技術面乖離拉大，切入的波動風險也同步增加。投資人可以先由殖利率高的條件優先篩選，然後挑出五月營收表現優於預期的個股，再剔除短線正乖離大的個股，最後以產業能見度高者為優先，就容易找到進可攻退可守的標的。

例如神基 (3005)，隸屬國內神通集團一員，為全球第二大強固型電腦業者。主要營收中，強固型電腦占約 46％、機構事業(含汽車機構件及綜合機構件，PC 機殼佔比最大宗) 亦占 46％，航太扣件占約 8％。由於規模擴大、電子事業部門的採購成本下滑、產線自動化程度提高、機構件產能利用率向上，神基近五年的毛利率呈現逐年增長，獲利能力持續轉佳。其五月營收 19.463 億元新台幣，月增 6.7％，年增 18.48％，優於預期。

神基 (3005) 在全球強固型電腦的市佔率近二成，雖落後松下約六成的市佔率。但相較競爭對手松下及 DELL，神基的強固型電腦採 In-house 生產，生產較具彈性，配合客製化程度高是其優勢。

目前神基擁有智慧雲端監控系統 (Getac Video Solution)，該系統可連結神基攝影系統等硬體技術，提供影像證據採集與檢索功能，雲端資訊儲存與備份功能，透過海量數據資料分析，將龐大的影像證據資料有效地分析轉化成有效情資。

歷經前期的推廣，去年底軟體佔強固型電腦營收約 3～4％，由於軟體營收基期仍低，2018 年可見倍數成長，軟體系統出貨也有利整體毛利向上，公司預估歷經二～三年的設計導入期後，軟體營收將在 2019～2020 年呈現爆發性成長。法人預估 2018 年神基強固型電腦營收年增幅約為 7～15％、車用機構件營收年增約 10～15％，航鈦扣件成長約 5～10％，整體營收估約 239.9 億元，長期高毛利的強固型電腦及相關軟體產品出貨比重上揚，預估稅後淨利約新台幣 22.1 億元，年增率 15.9％，EPS 估約 3.8 元，以股價 45.25 元計算，現金殖利率達 5.5％。

來源：《理財周刊》 929 期

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