預知你想看的 推特為用戶提供個性化體驗

經由多年來全面性的改變與更新，推特 (TWTR-US) 將為用戶提供個性化的新聞並發送相關活動通知，並吸引更多、更廣泛的用戶。

推特致力於減少新用戶對於話題上的無所適從及加入對話的困難。現在，推特會根據用戶的興趣預測相關主題並發送突發新聞通知。藉由在手機 App 上的全方位檢索，推特能提供按照新聞、娛樂和體育等主題分類的重大活動和內容。

推特首席執行官 Jack Dorsey 表示:「我們希望推特成為你肩上的小鳥，當你需要時告訴你你需要知道什麼。」在舊金山公司的產品副總裁 Keith Coleman 則表示:「當推特上發生了重要的事情時，我們希望推特能夠在你的肩膀上拍你，並說嗨，這個正在進行中的事件，我們希望你查看一下。」

舉例來說，夏威夷的火山爆發事件，推特可以發出一條通知，告知群眾最新的相關推文、照片和新聞的直播。 目前，為了獲得更多訊息，用戶必須搜索標記該事件的特定標籤，像是夏威夷政府官員的推文或搜索其他特定帳戶。 Coleman 表示:「推特致力於讓用戶能輕鬆地就能得到特定議題的最新消息。」

Dorsey 在推文中表示，這一努力 “實際上越來越接近推特的目標”。該公司的資深產品主管 Sriram Krishnan 表示這些更新將在未來幾週內推出給用戶。Krishnan 在推特上發表推文 “我們將根據用戶回饋不斷的學習與更新”。

今年推特的股價已經上漲達 80% 以上，起因於投資者對公司的戰略轉變和產品創新充滿信心。 Dorsey 致力於使用 AI 提供個性化內容，並改進演算法以過濾垃圾郵件和機器人帳戶。這些改變讓用戶更長時間的登入在平台上，然而，第一季的每月活躍用戶只比去年同期增長了 2.8%，達到 3.36 億，可說是兩年來增長速度最慢的。

該公司認為，這場重大改革將吸引更廣泛的群眾。世界足球錦標賽週四 (14 日) 將在俄羅斯舉行。推特將藉此推出一個世界盃體驗，每場比賽都有單獨的頁面來跟蹤比分和評論。高層認為，圍繞重大活動的話題經驗將吸引更多新用戶下載 App。

推特策劃總監 Joanna Geary 表示，該公司並非一個新聞台，為觀眾選擇當天最大的新聞。「我們呈現已經在平台上進行的對話，情報資訊的匯總是依靠人類與機器協同完成的。」

這項變化可能有助於 Dorsey 擺脫平台上惡意對話的目標。今年早些時候，該公司開始接受大眾關於如何讓推特更為文明的建議。藉由對用戶內容進行管理和個性化管理，公司更能掌控平台上資訊傳播的方式。