蘋果提高解鎖難度 限執法人員一小時內破解

蘋果公司 Apple (AAPL-US) 週三 (13 日) 表示將改變其 iPhone 設置以加強手機保密功能，提升執法單位在不經允許情況下的解鎖難度。

蘋果股價日線趨勢圖

為科技領域資安「模範生」的蘋果強調其目的是保護使用者及其資安，將在 iPhone 操作系統中更改指令，使過去一小時內未解鎖的手機無法通過 USB 端口連接外部裝置。

據了解，目前法醫公司 GrayShift 及 Cellebrite 等都是使用手機端口來「硬闖」手機內部竊取資料，而破解機雖然相當昂貴，但每隻 iPhone 的破解費用可低至 50 美元。

然而，新 iPhone 操作系統將逼使執法單位在一小時內執行軟體攻擊，提高了難度。資安分析師認為新規章展開後，將使受破解的 iPhone 量減少約 90%。

蘋果申明表示資安為客戶的重要資料，提高資安的防護措施並不是為以違法的目的執行，下一個操作系統的更新時將安裝上市。

執法單位入侵嫌犯的手機已不是新鮮事，美國佛州近期就有 2 位警官試圖強制挪用死亡的嫌犯手指來接觸 iPhone，但最後失敗告終。

美國聯邦調查局 FBI 局長上個月也提道，2017 年有近 2000 支至 7000 支 iPhone 無法被調查局解鎖。