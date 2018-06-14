從倉庫到辦公室 智慧機器將改變亞馬遜白領工作

亞馬遜公司 (AMZN-US) 長期以來一直使用機器人移動倉庫內商品。如今，自動化也將改變亞馬遜的白領階級工作。

那些領著六位數美元薪資與談判數百萬美元交易的高階主管們，正在被能夠預測購物者想要什麼，以及該收取多少費用的 AI 軟體所取代。

AI 機器可能將在關鍵性的倉儲決策中擊敗人類。舉例來說，對於決定該購買多少書籍，遊戲或塑料水池玩具的員工來說，在採購交易上的結果是很明顯的：訂單太少，失去獲利機會。 訂單太多，被迫清倉銷售。

亞馬遜的 AI 演算法通過多年來的客戶行為監控而得到完善，正在讓公司擺脫猜謎遊戲。

曾負責亞馬遜零售業務的員工們表示，利用業界關聯吸引品牌，並讓公司成為電子商務巨頭的零售團隊現在正與負責市場運作的團隊合併，成為一個自動化平台，可讓任何人使用互聯網連接價格、市場並在亞馬遜上銷售他們的商品而不用與人互動。

最近幾個月，亞馬遜不少高階經理人離職或被重新分派，但很少人對此感到驚訝，因為亞馬遜是一家擁有雲端服務部門和 AI 實力的公司，選擇讓機器取代人力來工作，也是可以預期的事。

展望未來，亞馬遜估計將不需要太多人來管理旗下的零售業務，相比沃爾瑪 (WMT-US) 和塔吉特 (TGT-US) 等競爭對手來說，亞馬遜明顯具有優勢，沃爾瑪和塔吉特都正在花費巨資追趕亞馬遜。

「這就是為什麼亞馬遜是 800 磅重的大猩猩，」聖地亞哥大學供應鏈管理教授 Joel Sutherland 說。 「沒有其他人擁有資源和專業知識能將這些新興技術結合在一起，並盡可能地將人員從流程中移除，同時使事情更加可靠和準確。」

亞馬遜表示，它正在創造就業機會，並在整個公司增加自動化以更好地服務顧客「我們一直在努力執行標準化，我們提供給在亞馬遜上銷售的品牌和經銷商的產品、工具和服務，並因此做出了一些組織上的改變，」亞馬遜在一份聲明中表示，它在全球開設了超過 16,000 個公司職位，並去年創造了 13 萬個職位。

亞馬遜幾年前開始實現零售團隊工作的自動化。據知情人士透露，在一個名為 「動手」的舉措下，該公司將預測需求、訂購庫存和談判價格等任務轉移到運算法上。起初，人類可以輕鬆地壓過機器的決定。例如，如果一個品牌向亞馬遜通報了即將到來的產品營銷閃電戰，亞馬遜經理人可以根據預期的需求增加訂單，這是演算法無法預期的。然而，越來越令人沮喪的是，由於機器的精確性，任何不同於機器意見的人都必須為他們的決定辯護，自動化讓他們並不情願。

「亞馬遜意識到許多昂貴的員工花費大量時間在處理應該自動化的事情，」2014 年至 2016 年在亞馬遜擔任供應商經理的 Elaine Kwon 回憶到。

隨著科技的進步，對科技的信心也隨之增長。工作人員對於繁瑣的任務，如管理庫存電子表格，被更加快速準確地完成表示讚賞。

「數字不會說謊，」Kwon 說。 「這是一個更好的模式。」

現在，廠商不需要再打電話給亞馬遜供應商經理，手袋、智慧手機配件和其他產品的製造商，只需登錄亞馬遜門戶網站，即可確定亞馬遜是否喜歡所提供的交易以及其願意購買的數量。成千上萬的亞馬遜人工用於預測需求、計劃營銷策略和談判交易的時間，現在由軟體處理，這是效率上的一次重大飛躍。

目前於強生公司負責管理供應鏈的亞馬遜前高管 Neil Ackerman 說：「運算法知道要買什麼，什麼時候買，什麼時候該交易，甚麼時候不該。」 「這些演算法有成千上萬的資訊輸入，比任何人類都更加聰明。」