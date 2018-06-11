亞馬遜代工富士康衡陽廠遭爆工時過長且低薪

《彭博社》報導，美國科技巨頭如蘋果、亞馬遜 (AMZN-US) 手上令人稱羨的產品毛利率，常被歸因建築在「血汗工廠」之上，近期監督團體即呼籲亞馬遜公司改善製造 Echo speaker 和 Kindle 電子閱讀器中國工廠工人的條件，並且重申首席執行長 Jeff Bezos 成為世界首富的背後，其實是來自於低薪酬勞工。

總部位於紐約的中國勞工觀察 (CLW) 於周末 (10 日) 發表了一份為期 9 個月針對鴻海精密工業 (2317-TW) 旗下富士康位於衡陽市的一家工廠的工作條件報告，其中揭露出亞馬遜是如何生產成本低至 40 美元的語音控制裝置。

除了低薪且密集的工作狀況，報告中也揭露出工人被要求每月加班超過 100 小時，違反了中國勞工法中加班時間應限制在每月 36 小時，且必須在輪班開始前 10 分鐘抵達工作地點。該工廠聘用多為派遣工人且沒有得到足夠的安全培訓。此外員工宿舍缺乏足夠的防火措施，如滅火器。

「所有員工被要求長時間工作且低薪。由於工資低，工人必須依靠加班時間賺取足夠的錢來維持基本的生活水平。」

亞馬遜在 3 月份完成了對工廠的審查，發現有關加班和使用派遣工人的違規行為，並要求富士康予以補救措施。 週一 (15 日) 富士康在提交的文件中表示已開始進行內部調查，並將糾正其發現的任何非法行為。鴻海的股價下跌 1.02%。

鴻海股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

亞馬遜表示:「我們當下即要求富士康衡陽廠提出改進措施計劃詳細說明他們如何改善已發現的問題。我們正在進行定期評估，以監控實行狀況並是否遵守我們的供應商行為準則，我們致力於確保這些問題得到解決。」

富士康在 6 月 10 日的聲明中稱，薪資審核將定期進行，所有全職和臨時員工都會在他們指定的部門接受職前訓練和額外培訓。中國最大的電子產品製造商和雇主過去因蘋果公司設備製造工廠工作條件惡劣而受到批評，導致該公司安裝安全網來防止工人自殺。在亞馬遜設備廠的調查結果相似，但較不嚴重。

亞馬遜是全球最大的在線零售商，銷售各種設備。Kindles 和平板電腦更是銷售更多的電子圖書。 亞馬遜已經售出了數千萬個 Echo 語音控制裝置，可用於調暗燈光，串流音樂和訂購比薩餅。

亞馬遜同時還面臨美國倉庫工作條件的指控。在一起訴訟中指稱，亞馬遜讓員工在防盜措施檢查之前打卡下班，從而騙走工人的薪水。亞馬遜在最高法院的判決中勝訴，裁決工人無權因安全檢查而獲得薪資。