彭博：馬斯克的Boring Company拿下芝加哥機場捷運工程

除了賣帽子和噴火槍之外，馬斯克的另一家企業總算找到正事可做了。

在《彭博社》及《芝加哥論壇報》先後報導之後，芝加哥市政府周三 (13 日) 證實，市長 Rahm Emanuel 將宣布選擇馬斯克 (Elon Musk) 的 Boring Company 打造和經營由市區到 O'Hare 國際機場的快速運輸服務。

市政府表示，該公司計畫新建雙向地底隧道，透過電動車輛在 O'Hare 和 37 區之間的 Loop 以單程約 12 分鐘的時間運送乘客。根據芝加哥市政府新聞稿，該計畫將完全由該公司提供資金，不需納稅人的補貼。

Emanuel 在電子郵件聲明中表示：「這項計畫將芝加哥的經濟動力緊密聯繫在一起，使本市處於發展的前鋒，創造數以千計的高薪工作，並為世世代代加強化這個偉大的城市。」「這個革命性的計畫將協助芝加哥寫下創新和發明的新一章。」

地底電動車廂示意圖 （圖取自 Boring Company 官網）

Boring Company 表示，該項計畫的路線圖將在今夏稍晚時在其網站上發布。

Boring 的網站上寫道：「Loop 是一種高速地下公共交通系統，乘客乘坐的自駕車廂以每小時 125-150 英里的速度行駛。」「電動車廂將可搭載 8 至 16 名乘客，或一輛小客車。」

電動車廂採用改良後的的特斯拉 Model X 底盤，並設有氣候控制艙、行李存儲空間和無線網絡。

Boring 表示，高速隧道的票價還沒有最終確定，但將低於計程車或共乘服務的傳統價格一半，但會高於現有的捷運藍線。

該市表示將開始一對一合約談判，最終協議將提交給市議會。