鮑威爾的發言告訴我們：聯準會在害怕什麼

聯準會今日凌晨宣布升息 25 個基點，而此次政策會議釋放不但是聯準會正在升息，以及推高未來升息的預期路徑等資訊，還揭示出了聯準會和鮑威爾最擔心的事情。

鮑威爾最擔心的事：金融不穩定

鮑威爾最擔心的情況，就是資產價格泡沫引發的金融不穩定。

巴倫周刊表示，鮑威爾的聯準會儘管一直在談論通膨和經濟增長，聯準會的聲明及經濟預期也表現得更鷹派，但仍對金融市場狀況極為擔憂，不希望出現資產價格泡沫，也不想因為泡沫破滅而導致金融不穩定，引發經濟崩潰。

正因為不想冒資產價格泡沫破裂的風險，聯準會目前仍在緩慢穩步但堅決地提高短期利率。鮑威爾在新聞發布會上表示，美國經濟狀況良好，因此聯準會應該把利率從金融危機後的超低水平恢復過來。

高盛在一份研報中表示，從 2018 到 2020 年，聯準會將分別升息四次、三次和一次。這種 「回歸正常狀態」與聯準會的最終目標是一致的：就業最大化和通貨膨脹率達到 2％。

巴倫周刊指出，除了官方政策目標，鮑威爾還關注金融穩定的目標。他在新聞發布會上指出，過去兩個經濟周期並未因通貨膨脹而結束，而是因為金融不穩定。

2001 年 3 月至 11 月的經濟衰退，是由於網路泡沫破裂而引起。2007 年 12 月至 2009 年 6 月的衰退則是由全球金融危機引發。在鮑威爾眼中，本世紀的兩次經濟衰退不是受通膨影響，而是資產價格上漲的壓力迫使聯準會收緊政策，導致經濟陷入衰退且失業率上升。

當前，美國核心 PCE 仍低於 2％，但聯準會自 2015 年底以來一直在升息。另一方面，資產價格和美國各大股指接近歷史新高；在債券市場中，高收益債券的風險溢價接近歷史低點。

忽視理論是一種倒退

Market Watch 則對鮑威爾忽視通膨率的做法持保留意見。該網站表示，鮑威爾不是理論經濟學家，他認為政策第一，理論第二，他拒絕對菲利普曲線的爭論表明立場。菲利普曲線揭示，當失業率變低時，經濟會過熱並引發通貨膨脹，但鮑威爾是菲利普斯曲線不可知論者。

鮑威爾認為，聯準會不要去看失業率是否過低來判斷通膨過高。只要通貨膨脹得到控制，就應該讓失業率下降。畢竟，低失業率對工人有很多好處，對企業、投資者和經濟也有很大好處。

該網站表示，鮑威爾的方法的問題在於，聯準會減緩經濟過熱的步伐過於匆忙；他的靈活政策似乎是合理的，但僅僅對數據做出反應，而沒有任何相關的理論來預測未來，本質上是一種倒退。