歐股盤前─Fed如預期升息、市場靜待ECB會議 指數期貨走跌

美國聯準會 (Fed) 如預期升息 1 碼，並暗示今年會再升息 2 次，市場靜待歐洲央行 (ECB) 貨幣政策會議；今(14) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週四下午 2 點 25 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指期貨下跌 0.26%，英國 FTSE 指數期貨下跌 0.27%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.53%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.15%。

Fed 宣布升息 1 碼，將聯邦資金利率目標區間提高為 1.75% 至 2.0%，是 2018 年以來第 2 次升息。

Fed 暗示，今年可能會再升息 2 次，高於原先預估的 1 次；2019 年估將升息 3 碼，2020 年估升息 1 碼。

Fed 將 2018 年核心通膨率預測值，調升至 2.0%。

對於通膨可能升溫的疑慮，Fed 主席鮑威爾稱，美國經濟狀況良好，Fed 不會因通膨低於或高於 2.0%，就過度反應。

鮑威爾也說，明年起，他會在每次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結束後，召開記者會。

ECB 今日將召開貨幣政策會議，ECB 首席經濟學家 Peter Praet 上週透露，ECB 可能會在本次會議中，針對是否於 2018 年底結束資產購債計畫一事，展開討論。

ECB 將發表對經濟成長、通膨的最新預估，外界可從 ECB 的說法中，找尋量化寬鬆 (QE) 退場的線索。