【豐銀投顧】禍兮福所倚，福兮禍所伏

◆盤勢分析

美股昨天漲跌互見，市場看法大部份都是與川金會的結果有關，但其實在 FED 利率決策會議之前的美股表現通常都會這樣，強勢主流會沿著原方向持續緩步盤堅，沒有方向的就盤整，以這個邏輯來看，美股中最強勢的還是在科技股，但從其它的類股來看，金融、半導體似乎開始有點落隊的現象，在多頭格局中本就是各類股輪動向上，落後最多的會出現強勢反彈去追多頭主流，若是出現追不上的情況，就表示這個多頭是有疑慮，否則怎會出現結構失衡的現象呢？

在短線的確是多頭格局沒變，但如果資金過度集中在某個區塊，那就是不正常的發展，面對不正常的發展，在操作上自然要提高風險意識，畢竟風險何時要來，沒人能預測的到也同樣沒有人可預知影響的範圍會多廣，還是舉金融海嘯為例，誰能先預知請加 @ozo5468n 到美國人還不出房貸竟會造成二間大型投資銀行倒閉，花旗銀行股價跌到不到 3 美元？因此筆者才會在相對高檔持續提醒風險，另外，提醒風險並不表示筆者是看空、作空放空，這兩者之間有巨大的差異，現在金融市場還能苟延殘喘是因為現在全球只是在邁向泡沫破裂的臨界點，當臨界點出現時，一個小小的違約事件都可能造成巨大傷亡，比如說：德意志銀行傳出現違約或是黃金期貨合約違約之類的，都可能引爆泡沫破裂，現在就是處於這樣的時刻，因此讀者在操作上要紀律操作並嚴設停損、停利。

今天盤面中的強勢族群被動元件跟矽晶圓再次出現大震盪，包括光碟片雙熊也是一樣，被動元件、矽晶圓在高檔屢屢出現量大不漲的現象，這不是出貨的訊號，什麼才是呢？光碟片雙熊近期成為盤面妖股，還說光碟片有轉機？研發出大容量光碟可以備份資料，天呀！現在誰還用光碟機呀？這種故事有投資人相信就表示現在市場交投很熱絡，否則怎麼能在外資沒有大幅度參與的行情裡還能滾出 1800 億的成交量？但如果有賺到，還是恭喜！記得跑就是了！套句葉問的話：跑得掉再說！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

