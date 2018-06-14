易鑫(02858-HK)認購2.6億美元Yusheng可換股票據

易鑫(02858-HK)公布，公司及Yusheng於2018年6月13日訂立可換股票據購買協議、業務合作協議及有關公司通過認購可換股票據投資Yusheng的框架協議。根據可換股票據購買協議，易鑫認購2.6億美元(20.4億港元)的可換股票據。可換股票據免息，可按換股價20.00美元(約等於156.93港元)轉換為1,300萬股無投票權的Pre-A系列優先股。假設悉數轉換，由可換股票據轉換的Pre-A系列優先股將約佔Yusheng股本權益的40.63%。可換股票據將於到期日或公司與Yusheng另行協定的較後日期到期。除於到期日或之前轉換為Pre-A系列優先股外，可換股票據的未償還本金額將於公司於到期日或其後任何時間要求時到期應付。

作為認購可換股票據的對價，公司同意以內部資源支付應付現金對價2,100萬美元(約等於1.65億港元)；及根據業務合作協議的條款向Yusheng及╱或其聯屬公司提供合作。Yusheng亦同意，倘Yusheng需要汽車融資租賃及汽車相關融資或租賃服務╱產品(均為集團核心業務)，Yusheng須並促使其相關附屬公司優先考慮本集團的相關服務╱產品，惟易鑫提供的主要條款整體上不得遜於第三方向Yusheng提供者。

集團須向Yusheng及╱或其聯屬公司提供合作，自業務合作協議日期起計為期20年。上述合作的行動包括集團向Yusheng及╱或其聯屬公司提供二手車交易業務特定流量支持；集團向Yusheng及╱或其聯屬公司非獨家提供特定汽車數據庫相關服務；及集團於業務合作協議有效期內或按已兌換及全面攤薄基準集團所持Yusheng股權低於10%之前不會從事、投資、擁有、管理、經營或協助與二手車交易業務競爭的業務。

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