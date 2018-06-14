中鐵(00390-HK)四附屬共增資142億 省5.8億人民幣利息

中國中鐵(00390-HK)公布，與中國國新、中國長城、中國東方、結構調整基金、穗達投資、中銀資產、中國信達、工銀金融及交銀金融等9名投資者分別訂立投資協議及債轉股協議，將分別以現金及債權的方式，向該公司旗下多家附屬公司進行增資，增資金額115.97億元人民幣(約141.84億港元)。

這些附屬公司包括二局工程、中鐵三局、中鐵五局和中鐵八局，在建議增資中所獲資金將全部用於償還債務。交易完成後，該公司將分別持有二局工程、中鐵三局、中鐵五局及中鐵八局74.68%、70.62%、73.02%及76.19%的股權，仍為該公司的附屬公司。

通過實施市場化債轉股，中國中鐵的淨資產預計將增加不超過115.9660億元人民幣，以2017年12月31日財務數據測算，公司資產負債率預計從79.89%降至78.52%，降低約1.37個百分點，資產負債結構得到優化；預計建議增資完成後，公司的有息負債靜態預計減少約115.9660億元人民幣，年利息支出節約不少於5.8億元人民幣。股東應注意，建議增資完成後本公司年利息支出降低的預估不構成公司的一項盈利預測，公司有息負債減少後實際所節約的年利息支出也將受到市場利率、標的附屬公司未來盈利狀況等多重因素影響。

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