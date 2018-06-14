Fed週三調高聯邦基金利率至1.75%-2% 聲明全文

FOMC 週三調高聯邦基金利率至 1.75%-2%，並暗示 2018 年升息四次。以下為聲明全文：

自聯邦公開市場委員會 (FOMC) 5 月會議後接獲的訊息顯示，勞工市場持續轉強，經濟活動一直以穩固的速度上升。平均而言，近幾個月，就業成長強勁，失業率已見下降。近來的數據顯示，家庭支出成長加速，企業固定投資持續強勁成長。以 12 個月為基準，整體通貨膨脹與扣除食品與能源後的通貨膨脹已接近 2%。平均而言，長期通貨膨脹預期指標少有變動。

為符合法定任務，委員會尋求促進最大就業與物價穩定。委員會預期，中期而言，聯邦基金利率目標範圍進一步緩慢上升，將能符合經濟活動持續擴張，強勁的勞工市場情況，及通貨膨脹接近委員會的 2% 對稱性目標。經濟展望的風險，似乎大致平衡。

基於已實現與預期的勞工市場情況與通貨膨脹，委員會決議調高聯邦基金利率目標範圍到 1.75% 至 2%。貨幣政策立場仍然寬鬆，藉以支持強勁的勞工市場情況，並持續重返至 2% 通貨膨脹。

在決定未來調整聯邦基金利率目標範圍的時機與幅度方面，委員會將評估有關最大就業目標與 2% 對稱通貨膨脹目標的已實現與預期的經濟情況。這項評估將考量廣泛訊息，包括勞工市場情況數據，通貨膨脹壓力與通貨膨脹預期指標，及金融與國際發展的數據。

