【港股解碼】乳業迎來空前政策扶持，雅士利國際坐擁多重利好

11日晚間，雅士利國際（01230.HK）發佈公告稱，旗下全資附屬公司雅士利（香港）與DAPH（達能之成員公司）就擬議交易訂立諒解備忘錄。根據諒解備忘錄，雅士利（香港）將出售新西蘭乳業49%股本於及DAPH（或其一間聯屬公司）。

12日，雅士利國際股價聞聲鵲起，全天漲幅3.89%，盤中最高漲幅超5%。今日則繼續走強，截至收盤，漲幅達1.07%。從2018年初至今，雅士利國際股價累計漲幅近30%，明顯異於整體資本市場走勢。



雅士利國際股價走勢

緣何出售資產股價不降反升？我們來逐一解讀。

雅士利和達能的前世今生

達能和雅士利的關係由來已久。

2013年8月，受恆天然肉毒桿菌烏龍事件影響，達能旗下嬰幼兒品牌多美滋坐了一回“過山車”，在中國區的銷售額從2012年的56.83億元人民幣直線下降至2014年的13.19億元人民幣，同期淨利則由盈利7.92億元轉為巨虧7.71億元。內外交困的情況下，2015年7月，達能將多美滋品牌出售給雅士利，而此時的雅士利也迫切需要擴充嬰幼兒奶粉業務，雙方一拍即合。

事過境遷，達能希望能夠重振新西蘭業務，恰逢雅士利新西蘭工廠已正式投產，於是，雙方在2016年8月達成了一系列供銷協議。雅士利附屬新西蘭乳業同意向達能銷售80萬紐幣乳清粉。之後再次宣布將向達能Nutricia NZ供應嬰幼兒奶粉基粉，合同總額1870萬元。

可以說，在業務上，雅士利和達能是一種互幫互助的關係。

而此次雅士利向達能出售股權，除了進一步提升雙方的緊密合作關係，更重要的是，雅士利可以藉助達能的全球銷售系統及質量關係體係等優勢擴大市場份額，提高產品知名度，並最終實現業績更進一層；對達能而言，則獲得了穩定的基粉供應渠道。

由此可見，資本市場也是看好雅士利和達能合作所產生的雙贏利益。

此外，宏觀層面上國家出台《關於推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》（下稱《意見》），則是雅士利股價提振的直接驅動力。

政策助推，乳業迎來最大利好

2018年6月12日，國務院辦公廳印發《關於推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》。 《意見》明確指出，到2020年，奶業供給側結構性改革取得實質性成效，奶業現代化建設取得明顯進展。 100頭以上規模養殖比重超過65％，奶源自給率保持在70％以上。嬰幼兒配方乳粉的品質、競爭力和美譽度顯著提升，乳製品供給和消費需求更加契合。乳品質量安全水平大幅提高，消費信心顯著增強。到2025年，奶業實現全面振興，奶源基地、產品加工、乳品質量和產業競爭力整體水平進入世界先進行列。就全面部署加快奶業振興，保障乳品質量安全工作。

同時，亦對具體工作做了部署。一是加強優質奶源基地建設，二是完善乳製品加工和流通體系，三是強化乳品質量安全監管，四是加大乳製品消費引導。

以此來看，國家對奶業的扶持將達到一種空前的地步，在此背景下，背靠乳業大佬蒙牛，作為嬰幼兒奶粉行業的領頭羊，雅士利無疑將在這波政策扶持中獲利。

另外，目前實行的奶粉配方制對雅士利而言，也是一重利好。

奶粉配方註冊，雅士利拿下多個席位

國家自2015年底開始執行奶粉配方新規，規定每家乳企嬰幼兒奶粉配方及品牌不得多於3個系列9種配方，不再保留奶粉定製品牌。新規實施，將極大地促進市場優勝劣汰。首先，市場准入門檻提升，大批不合規品牌、雜牌將被淘汰出局，海外進口熱情得到抑制；其次，眾多小企業可能因為研發實力弱等原因難以拿到政府批文而退出市場，或者被大乳企兼併，嬰幼兒奶粉市場份額集中度進一步提升，行業利潤率提升，競爭趨於良性；最後，在中外資企業同等競爭的環境下，外資品牌數目也將大幅減少，利好國內乳企。

對於新政，雅士利一直採取積極應對的態度，目前在國家市場監督總局發布的奶粉配方註冊名單中，雅士利旗下已有逾42個配方(含朵拉小羊)拿到了配方註冊。

當下的情勢對雅士利國際而言，可謂“眾星捧月”，無論是外部還是內部都利好重重，雅士利無疑將一路暢通。

作者：董虹

編輯：徐冰瑩，賀秋霞

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