【永豐期貨】台指選擇權盤後－資金回流權值股 台股延續盤整格局

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 5 點至 11146 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 27.21 點，電子期逆價差擴至 - 1.54 點，金融期逆價差擴至 - 4.36 點。現貨部分，三大法人賣超 5.3 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 765 口至 19484 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 643 口至 49569 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2148 口至 19799 口。

週二川金會圓滿落幕後，美股漲跌互見，Nasdaq 再創新高，激勵週三台股早盤開高，不過適逢週選擇權結算，OI 最大量支撐壓力落在 11000~11200 之間，加上 5 日線反壓橫阻，盤勢反轉由紅翻黑，但在持續上揚的 10 日線支撐下，低接買盤進場推升指數反彈上揚，盤勢也再度由黑翻紅走高，盤面上資金從昨日強勢的被動元件、矽晶圓等族群流往台積電、大立光等電子權值股，使櫃買的賣壓較集中市場來得重，終場加權指數上漲 28.42 點或 0.255%，收在 11173.21 點，成交量能 1769.17 億，較前一日縮減 62.5 億。技術面觀察，週三日 K 以短紅棒留上下影線作收，KD 指標呈高檔糾結，5 日線轉為彎頭向下，盤勢整體呈現上有壓下有撐的盤整格局，未來除了明日凌晨 Fed 的會議聲明外，今天雙雙站上年線的台積電、大立光是否將趁勢上攻，都是台股要擺脫盤整格局須注意的重點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 11100 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.25 升至 1.38，結束連四日下降，反應籌碼面偏多架構回溫。買權平均隱含波動率由 13.36% 降至 12.4%，賣權平均隱含波動率由 18.1% 降至 15.07%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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