【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

本周國際事件特別多，川金會過了還有 FED 和 ECB 會議，導致盤中還是有些獲利了結賣壓出籠。不過從大方向來看，台股現在就是高檔震盪，中小型績優股、題材股還是會持續上攻。

漲價題材股在 2327 國巨連兩日大跌下，今天多有走弱之跡象，尤其是被動元件首當其衝，其中 3624 光頡和 6173 信昌電已被打到跌停。另外像是 3707 漢磊、3016 嘉晶、6488 環球晶也都出現重挫。

主力資金開始挪移，重新轉進「風生水起」，也就是下周有展覽的生技和月底要進行競標的離案風電。我們也在一早把【雷神索爾】6027 雷科小賺出場，跟隨主力資金轉進風生水起的個股，這檔個股一樣是 5 月營收創高，而且股價和雷科差不多。

打算調漲晶圓代工價格的 2303 聯電，開高走高亮燈漲停，聯家軍自然也會跟漲，這當中就包括我們手中的【妖怪村】2363 矽統，今天再創新高 15 元，波段漲幅已近 4 成，目前走勢相當穩健技術面毫無敗相，穩穩抱著就好，下半年有轉虧為盈的想像空間。

至於昨天新卡位的【滑稽哥】，早盤拉高大漲 9%，目前仍有半根以上的漲幅，同樣是 5 月營收亮麗而且有轉虧為盈題材，加上和高通的子公司合作，未來想像空間也很大。

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