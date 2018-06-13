【華冠投顧】四大主流落漆

◆盤勢分析

風電重回主流?

焦點個股：8261 富鼎、2303 聯電、4976 佳凌、3016 嘉晶

振鴻觀察股：3707 漢磊、6435 大中、6153 嘉聯益、5443 均豪

加權指數今天收 11173 漲 28 點，量能 1769 億，今天一開盤後矽晶圓、被動元件、光學、mosfetf 四個主流股一起倒地，指數像是跌了幾百點一樣，但回過神一看，甚麼? 居然只小跌 2X 點而已，是否記得振鴻昨天講過的，短線大盤唯一的風險就是昨天 1800 億的低點 11088，既然今天沒破，那就不用太擔心啦，股票也不是只有這四個族群。

回到大盤，雖然今天是漲盤，也沒有跌破昨低形成短線危機，因為今天只是小漲，從小時 K 線來看，反而出現 KD 強勢，但指數沒有強攻的狀態，這個也很好化解啦，就是接下來兩天能強攻過高即可。

當然短線上的風險就一樣看昨低 11088 即可，不破都持續看多，若破則進入修正機會大，一樣就先看 06/04 的缺口支撐。

回到類股部分， mosfet 概念股今天全面開高走低，至尾盤僅剩 6435 大中收紅 K，振鴻操作的標的很不幸的符合出場條件，但是我們也是獲利出場，交易就是小賺小賠等大賺，雖然這次操作的不是大賺，但只要做好準備，機會一定有。

而今天強勢的族群回到之前的風電族群， 2013 中鋼構、2208 台船、9958 世紀鋼、3708 上緯亮燈漲停但這四檔從技術面來看，都屬反彈格局，不建議大家追價。

【壓軸集破量選股周報】

週報的標的都是籌碼集中，技術面符合起漲結構，風險空間小的標的，振鴻都會持續追蹤週報標的後續狀況，給大家方向。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻 分析師

本資料僅供參考投資時應審慎評估

